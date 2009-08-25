بازار تاریخی تبریز نمونه تلفیق هنر و تاریخ و تجارت است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، "عمر احمد ماجد الزایات" پیش از ظهر سه شنبه در جریان سفر دو روزه خود به آذربایجان شرقی از بازار تبریز دیدن کرد و گفت: با وجود آشنایی مصریان با آثار کهن و تاریخی بی نظیر ایران، دیدن مجموعه بازار تبریز من را شگفت زده کرد چون این مکان، مجموعه ای از خصوصیات یک جامعه مترقی اسلامی حتی مسجد و مدرسه را در خود جای داده است.

ماجد الزایات، با اشاره به تنوع موجود در بازار تبریز افزود: این مسئله نشان می دهد که مردم این منطقه در گذشته چقدر دوراندیشانه به تمام مسائل فکر کرده و نیازهای آینده را هم پیش بینی نموده اند.

به گفته رئیس دفتر حفاظت از منافع کشور مصر در ایران، در این مجموعه عناصر زیبای معماری در تلفیق با نور و دریچه های سقف و فضای مناسبی برای تجارت و جابجایی کلان کالا به وجود آورده اند.

وی با اشاره به مسجد جامع تبریز، این سازه را از مساجد زیبا و متفاوتی دانست که با وجود آسیب های طبیعی در طول تاریخ توانسته استوار بماند و در خدمت مردم باشد.

جاذبه های زیادی در تبریز وجود دارد که سرمایه گذاران از آن بی خبر هستند

رئیس دفتر حفاظت از منافع کشور مصر در ایران با اشاره به وجود نقاط بکر و مناسب برای سرمایه گذاری، آینده صنعت گردشگری در این منطقه را بسیار درخشان توصیف کرد.

وی گفت: جاذبه های زیادی در نقاط مختلف استان دیدم که گردشگران و سرمایه گذاران از آن بی خبر هستند و اگر این نقاط و امکانات و توانمندی های آنها به شکلی دقیق و وسیع به اطلاع مرتبطان برسد، حضور پررنگ تری در این نقاط خواهند داشت.

ماجد الزایات در بخشی دیگر از سخنانش، کلیسای سنت استپانوس جلفا را تحسین کرد و گفت: سازندگان این بنا ضمن ایجاد امنیت بالا برای ساکنان، به هیچ وجه فضایی بسته و نظامی نیافریده و با بهره گیری از موقعیت طبیعی اثر، هنر و فرهنگ خود را به رخ کشیده اند.

وی همچنین از حضور در استان آذربایجان شرقی اعلام خوشنودی کرد و خواستار افزایش ارتباط و تبادل گردشگران با ایران شد.