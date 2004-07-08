  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ تیر ۱۳۸۳، ۲۰:۲۹

7 مرداد و براي ديداري دو روزه

نخست وزير تركيه به ايران مي آيد

نخست وزير تركيه به ايران مي آيد

دفتر مطبوعاتي نخست وزير تركيه امروز با انتشار بيانيه اي اعلام كرد : رجب طيب اردوغان بيست و هشت و بيست و نه جولاي ( هفتم و هشتم مرداد ) از ايران ديدار خواهد كرد .

به گزارش خبر گزاري  "مهر"  به نقل از خبرگزاري  فرانسه ،  در اين بيانيه هيچ  اشاره اي به جزئيات اين ديدار نشده است ولي انتظار مي رود كه روابط دو جانبه و مسائل منطقه اي مانند عراق محور گفتگوهاي دو كشور باشد .

خبرگزاري فرانسه افزود : ايران و تركيه به چند دليل نگران حفظ تماميت ارضي عراق هستند يكي از اين دلايل نگراني دو كشور از اقدامات كردهاي عراق براي استقلال از دولت مركزي اين كشور است .

تهران و آنكارا نگرانند كه چنين اقداماتي موجب ايجاد ناآرامي در مناطق كرد نشين شود .

تركيه  در سال هاي اخير روابط خود را جمهوري اسلامي ايران بهبود بخشيده  است .

کد مطلب 93576

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها