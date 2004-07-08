نخست وزير تركيه به ايران مي آيد

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در اين بيانيه هيچ اشاره اي به جزئيات اين ديدار نشده است ولي انتظار مي رود كه روابط دو جانبه و مسائل منطقه اي مانند عراق محور گفتگوهاي دو كشور باشد .



خبرگزاري فرانسه افزود : ايران و تركيه به چند دليل نگران حفظ تماميت ارضي عراق هستند يكي از اين دلايل نگراني دو كشور از اقدامات كردهاي عراق براي استقلال از دولت مركزي اين كشور است .



تهران و آنكارا نگرانند كه چنين اقداماتي موجب ايجاد ناآرامي در مناطق كرد نشين شود .

تركيه در سال هاي اخير روابط خود را جمهوري اسلامي ايران بهبود بخشيده است .