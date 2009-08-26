150 هزار متر چاه نفتی و گازی حفر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حیدر بهمنی افزود: این متراژ حفاری نسبت به برنامه تعریف شده برای امسال هزار و 605 متر افزایش دارد همچنین در پنج ماه نخست سال جاری عملیات حفاری و تکمیل 58 حلقه چاه نفتی و گازی به اتمام رسید که از این تعداد 32 حلقه توسعه ای و توصیفی، 3 حلقه اکتشافی و 23 حلقه تعمیری بوده است.

بهمنی درباره خدمات فنی و ویژه تخصصی حفاری در این شرکت گفت: در مدت یاد شده دو هزار و 525 عملیات فنی و 429 عملیات ویژه روی چاه ها صورت گرفت که تعداد عملیات فنی در قیاس با دوره مشابه سال قبل 403 مورد بیشتر است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در همین ارتباط به انجام 24 هزار و 292 متر حفاری انحرافی و 751 متر مغزه گیری اشاره داشت.

وی در ادامه از پیوستن یک دستگاه حفاری دیگر به ناوگان این شرکت خبر داد و افزود: با بکارگیری این دستگاه از تاریخ 22 مرداد، حفاری چاه توسعه ای شماره 3 میدان نفتی سعادت آباد در استان فارس کلید خورد و متراژ حفاری این چاه تا امروز 665 متر گزارش شده است.

شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکتهای بالادستی تابع شرکت ملی نفت ایران است که در 30 سال فعالیت خود، دستاوردهای بزرگی در عرصه صنعت حفاری در کشور داشته است.

توسعه و تجهیز و روزآمد کردن ناوگان حفاری، ارتقا سطح دانش فنی و تخصصی کارکنان، حفاری نزدیک به سه هزار حلقه چاه نفت و گاز با متراژ افزون بر شش میلیون متر، بکارگیری فناوری های نوین در حفاری و خدمات تخصصی آن، ایجاد اشتغال و کار آفرینی، بومی کردن این صنعت پیچیده در ایران و موفقیت در طراحی و ساخت 20 هزار قطعه پرمصرف با همکاری شرکت ها و سازندگان داخلی و مشارکت در پروژه های بین المللی حفاری از شمار این دستاوردهاست.