داستان انگلیسی کاشفی خوانساری/ فلسفه در مدارس

ترانه وفایی مدیر مسئول نشر "او" به خبرنگار مهر گفت: به زودی کتابی به نام "فرد و جودی" که یک کتاب کوچک به زبان انگلیسی نوشته سیدعلی کاشفی خوانساری است توسط نشر او منتشر می‌شود.

وی در توضیح بیشتر این کتاب بیان کرد: این کتاب اولین اثر نویسنده است که مستقیما به زبان انگلیسی نوشته شده و مخاطب آن نوجوانان و جوانان است و از آنجا که کتابی در 25 صفحه با 16 جمله است خواندن آن برای این گروه سنی جذاب خواهد بود.

وفایی که خود نیز به ترجمه آثاری را در کارنامه خود دارد از دیگر کتابهای در دست چاپ انتشارتش اینگونه خبر داد: کتابی به نام "نیایش" با مضمونی مرتبط با نام کتاب با ترجمه فریبا وفایی همراه با لوح فشرده آن به زودی منتشر خواهد شد.

به گفته وی دو کتاب "جدایی برای دخترم و پسرم" و "عشق برای دخترم و پسرم" از دیگر آثاری است که در نشر "او" در حال ترجمه است و پس از دریافت مجوز نشر در نوبت چاپ قرار می گیرد.

وفایی از ترجمه "فلسفه در مدارس" خبر داد و گفت: این کتاب نوشته فرانسوا گالیشه است که من و رضا ساکی ترجمه آن را برعهده داریم و هنوز کار نهایی نشده است.

این مترجم گفت: "تحلیل رویا" از دیگر کتابهای در دست کار رضا ساکی است که این کار نیز در حال ترجمه است.

وفایی در پایان از تجدید چاپ کتاب "فلسفه برای دخترم" که سال 85 توسط نشر ایرانبان منتشر شده خبر داد و بیان کرد: در تلاش هستم که مجوز این کتاب را از نشر ایرانبان به نشر خودمان منتقل کنم و سپس آن را تجدید چاپ کنم.