اعلام شرایط ثبت نام آزمون دکتری تخصصی پزشکی/ آغاز ثبت نام از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در این دوره آزمون از فردا چهارم شهریور به صورت اینترنتی آغاز می شود و تا 24 شهریور ماه ادامه خواهد داشت. آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی 8 آبان ماه سال جاری در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز برگزار می شود.

ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به آدرس http://sanjeshp.ir صورت می گیرد.

دارا بودن یکی از مدارک زبان انگلیسی MHLE و TOLIMO و TOEFL و MCHE و MELAB و IELTS از شرایط اختصاصی شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 89 - 88 است.

رشته هایی از جمله آمار زیستی، اپیدمیولوژی، اقتصاد سلامت، آموزش بهداشت، انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بیولوژی تولید مثل، بهداشت محیط، بیوشیمی بالینی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، پرستاری، روانشناسی بالینی، ژنتیک پزشکی، علوم تشریحی، علوم تغذیه، فارماکولوژی، فیزیوتراپی، فیزیولوژی، فیزیک پزشکی و قارچ شناسی پزشکی در این دوره از آزمون دانشجوی دکتری می پذیرند.

همچنین دانشجوی دکتری تخصصی گروه پزشکی در این دوره از آزمون در رشته های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، ویروس شناسی پزشکی، بهداشت باروری، مددکاری اجتماعی، هماتولوژی، گفتار درمانی، کار درمانی، زیست فناوری پزشکی، نانوفناوری پزشکی، پزشکی مولکولی، شنوایی شناسی، علوم اعصاب، علوم و صنایع غذایی، پروتئومیکس کاربردی، بهداشت حرفه ای، اعضای مصنوعی، اخلاق پزشکی، سیاستگذاری سلامت، مطالعات اعتیاد، مهندسی پزشکی، مهندسی بافت و طب سنتی پذیرش می شوند.

در شرایط آزمون همچنین مدارک مورد پذیرش هر رشته به تفصیل اعلام شده است و بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت دکتری عمومی اعلام شده، شامل پزشک، دندانپزشک، داروساز و دامپزشک است.