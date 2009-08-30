رهاسازی فاضلابهای خانگی تابستان قمی ها را متعفن کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، انهار و جوی‌های فاضلاب شهری از دیر باز برای قمی‌ها مشکل‌ساز بوده و اکنون نیز با گذشت سالیان متمادی هنوز این مشکل به قوت خود باقی است.



قمی‌ها در زمستان این مشکل را با تحمل معضل آبگرفتگی معابر و منازل سپری می‌کنند و در فصل گرما نیز بوی متعفن و مشمئز کننده کانال‌های فاضلاب، بلای جان شهروندان می‌شود.



به رغم تاکیدات مسئولان استانی بر ضرورت حفظ پاکیزگی و آراستگی سیمای شهر، بوی بد انهار و فاضلاب‌های شهری در فصل تابستان، حسابی شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.



از ورود فاضلاب‌های خانگی به معابر جلوگیری شود



معاون خدمات شهری شهرداری قم در این خصوص گفت: مشکل بوی بد انهار قم از قدیم‌الایام وجود داشته و با توجه به بافت قدیمی شهر، فاضلاب‌های خانگی مستقیماً وارد انهار و معابر می‌شود.

جواد جودکی خواستار جلوگیری از ورود فاضلاب‌های خانگی به معابر و انهار شد و گفت: اداره بهداشت استان در این خصوص وظیفه بسیار مهمی را بر عهده دارد و باید از ورود فاضلاب‌های خانگی جلوگیری نماید.

وی آهک پاشی و جاری کردن آب در انهار و... را از جمله اقدامات شهرداری قم در راستای ساماندهی و پاکسازی انهار برشمرد و افزود: شهرداری قم در نظر دارد چند دستگاه ماشین واترجت جهت تسریع در روند پاکسازی انهار سطح شهر خریداری کند.



وی آهک پاشی و جاری کردن آب در انهار و... را از جمله اقدامات شهرداری قم در راستای ساماندهی و پاکسازی انهار برشمرد و افزود: شهرداری قم در نظر دارد چند دستگاه ماشین واترجت جهت تسریع در روند پاکسازی انهار سطح شهر خریداری کند. مسؤولان استان نیز باید حمایت کنند تا فاضلاب‌های خانگی به شبکه فاضلاب شهری وصل نشود.



جودکی همچنین خواستار همراهی و همکاری مردم در خصوص رفع این معضل شد و یادآور شد: این وضعیت برای خود ما نیز آزار دهنده شده و امیدواریم با برنامه ریزی و اقدامات مناسب و همچنین همراهی و همکاری مردم معضل بوی انهار سطح شهر را مرتفع نماییم.



بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر و تماس‌های مکرر شهروندان معضل بوی بد انهار شهر قم متأسفانه در بیشتر مناطق و نواحی شهر قم مشاهده شده است.



وخامت اوضاع در مناطقی همچون آذر، بازار، شهرک‌های حاشیه شهر، مناطق محروم همچون منطقه 2 شامل نیروگاه، شیخ آباد و... بیشتر است و ضرورت دارد مسئولان استان و شهر قم به ‌این مشکل رسیدگی نمایند.