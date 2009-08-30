خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: حادثه عظیم و ارزشمند کربلا توجه محققان بسیاری را از شیعه و سنی و حتی غیر مسلمان به خود جلب کرده و هر یک از زاویه‌ای به آن نگریسته و آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند. اما به نظر می‌رسد هنوز نکات و مطالب قابل توجهی وجود دارد که به دلیل حساسیت و یا شهرت که به ارسال مسلمات تبدیل شده کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

از جمله این موارد شناخت دقیق تفکر سیاسی - مذهبی نیروهای عراقی است که در برابر قیام امام حسین(ع) صف آرایی کردند و در کوفه و کربلا حزب اموی را یاری رساندند.

اهمیت پرداختن به این موضوع به خصوص در عصر حاضر از چند جهت است: نخست وحشت و ترسی است که از بیداری مسلمانان و گسترش و توجه روزافزون جهان به اسلام و تشیع، دشمنان مسلمانان و برخی مسلمانان نادان و متعصب وهابی را فرا گرفته و تبلیغات وسیعی را که به تعبیر جامع و دقیق مقام معظم رهبری باید آن را ناتوی فرهنگی نامید برای مهار و منحرف کردن افکار عمومی از اسلام و تشیع به راه انداخته‌اند.

آنا ن برای رسیدن به این هدف، تلاشهای گوناگونی را در جهان به راه انداخته‌اند: تصویر خشن و زشت از اسلام و مسلمانان با عنوان تروریست و تحریف جهاد مقدس به این نام ضد اسلامی، دامن زدن به اختلافات مذهبی شیعه و اهل سنت و بزرگنمایی آنها و طرح شبهات قدیم و جدیدی با عناوینی، چون: تحریف قرآن، لعن بر صحابه، تکفیرگرایی مسلمانان؛ فرقه‌سازی، گسترش و تقویت خرافه‌پرستی و غالی‌گرایی، قومیت‌گرایی و طرح دهها و صدها شبهه فرهنگی و دینی دیگر و دهها سایت ضد تشیع که نشان دهنده صرف هزینه هنگفت و به استخدام گرفتن تمام امکانات و نیروهای فکری و متخصص خود از سراسر جهان است.

کتاب مشتمل بر 271 صفحه و در پنج بخش تنظیم شده است.

فهرست عناوین این کتاب عبارت است از: مفاهیم و بستر تاریخی، برنامه‌های تغییر هویت سیاسی - مذهبی کوفه، بازتاب تفکر عثمانی در کوفه، بازتاب تفکر عثمانی در کربلا، کربلا و نقش فقها و قراء.