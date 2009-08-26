  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

فیضی فیلم "گردان آب‌نبات چوبی" را می‌سازد

فیضی فیلم "گردان آب‌نبات چوبی" را می‌سازد

فیلم تلویزیونی "گردان آب‌نبات چوبی" به کارگردانی امیر فیضی و تهیه‌کنندگی علیرضا کریم‌زاده به زودی کلید می‌خورد.

کریم‌زاده به خبرنگار مهر گفت: این فیلم تلویزیونی به سفارش معاونت سیما تهیه و به زودی تصویربرداری آن در تهران و کرج آغاز می‌شود. با چند نفر از بازیگران صحبت کردیم، اما هنوز بازیگری انتخاب نشده است. داستان این فیلم درباره فردی خشن و مقرراتی است که در موقعیتی مجبور می‌شود از چهار کودک نگهداری کند.

تاکنون حضور حامد معصومی مدیر تولید، حمیدرضا کریم‌زاده تدوین و رضا مقصودی مدیر تصویربرداری قطعی شده است. مستند "حیات و توسعه در صنعت نفت" از تولیدات گروه دانش و اقتصاد شبکه یک به تهیه‌کنندگی علیرضا کریم‌زاده از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این مستند با گویندگی خسرو شمشیرگران و ژاله صادقیان به معرفی دستاوردها و پیشرفت‌های نفت می‌پردازد.

کد مطلب 935808

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها