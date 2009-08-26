کریم‌زاده به خبرنگار مهر گفت: این فیلم تلویزیونی به سفارش معاونت سیما تهیه و به زودی تصویربرداری آن در تهران و کرج آغاز می‌شود. با چند نفر از بازیگران صحبت کردیم، اما هنوز بازیگری انتخاب نشده است. داستان این فیلم درباره فردی خشن و مقرراتی است که در موقعیتی مجبور می‌شود از چهار کودک نگهداری کند.

تاکنون حضور حامد معصومی مدیر تولید، حمیدرضا کریم‌زاده تدوین و رضا مقصودی مدیر تصویربرداری قطعی شده است. مستند "حیات و توسعه در صنعت نفت" از تولیدات گروه دانش و اقتصاد شبکه یک به تهیه‌کنندگی علیرضا کریم‌زاده از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این مستند با گویندگی خسرو شمشیرگران و ژاله صادقیان به معرفی دستاوردها و پیشرفت‌های نفت می‌پردازد.