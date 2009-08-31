خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: پارس قدیم منابع سرشاری از ادبیات عامه و اسطوره‌ها را دربردارد و غنای آن نیز به اندازه تمدن است. ماهیت اسطوره های اولیه درباره توفان، باران، خدایان ادیان قدیمی و نابود کنندگان اژدهایان است. دین زرتشتی این سنتها را جمع آوری کرد آن را در پرتو آموزه های دوگانه ویژه خود در زمینه ایزد کیهانی میان خداوند (اهورامزدا) و شر (انگره مینو) خیر و شر، نور و تاریخی تفسیر کرده است.

این کتاب دربرگیرنده 9 فصل است که عناوین آن عبارت است از اسطوره‌شناسی پارس قدیم، اسطوره شناسی زرتشتی، زروانیسم، بدعتی در میان زرتشتیان، اسطوره شناسی در میترائیسم، اسطوره و پیامبر، اسطوره و پادشاه، اسطوره و تاریخ، اسطوره، مناسک مذهبی و نماد گرایی، اسطوره و ایمان.

این کتاب اسطوره های مختلف پارسی مربوط به ادیان زرتشتی، زرانیتسی، آئین رومیان و میترایی با ریشه های پارسی را دربرگرفته وهمچنین دربردارنده مباحثی درباره موقعیت و جایگاه اسطوره در زندگی سیاسی، مذهبی و فردی است.

مترجم در مقدمه این کتاب آورده است که هدف از انتشار و چاپ این کتاب که به مجموعه کتب هنر اسلامی اضافه شده سنتها و فرهنگ ایرانی متداول امروزی را در لابه لای مطالب و باورهای دینی و مذهبی پارسی قدیم جستجو کند. باورهایی که امروزه نیز مردمان عام جامعه به آن پایبند بودند با دین خود اسلام تلفیق کرده اند.

این کتاب دارای 154 صفحه متن و 52 تصویر رنگی و 106 تصویر سیاه و سفید است. نویسنده کتاب جان هینلز در کالج کینگز لندن و دانشکده مطالعات شرقی و افریقایی لندن تحصیل کرده است و تا کنون مقالات متعددی در زمینه مباحث نظری و عمومی نوشته و در چاپ بسیاری از کتابها سهم به سزایی داشته است.