حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ثبت نام متمرکز از متقاضیان برای اعزام به عتبات عالیات دیگر انجام نمی شود و فقط افرادی که در گذشته ثبت نام کرده اند اعزام خواهند شد.

معاون عتبات عالیات سازمان حج در ادامه تاکید کرد: البته اعزام ثبت نام کنندگان نیز از طریق قرعه کشی صورت خواهد گرفت و چنانچه ظرفیت خالی وجود داشته باشد به استانها اعلام خواهیم کرد.

براساس آمار سازمان حج در گذشته روزانه سه هزار نفر از مردم کشورمان از طریق مرزهای مختلف به عتبات عالیات اعزام می شدند که در حال حاضر تعداد زائران اعزامی به کمتر از یک سوم قبل رسیده است.

اکبری با اشاره به اینکه تا زمانی که مسئولان عراقی خدمات خود را افزایش ندهند ظرفیت اعزام کاهش خواهد داشت، گفت: کاهش ظرفیت اعزام زائران به عتبات عالیات باعث شده تا عراقیها در جهت افزایش سطح خدمات خود تلاش کنند.