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۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۹:۱۳

تیمهای ملی حفاری و مناطق نفت خیز در اردوی وزنه برداری

تیمهای ملی حفاری و مناطق نفت خیز در اردوی وزنه برداری

اهواز - خبرگزاری مهر: تیمهای ملی حفاری و مناطق نفت خیز جنوب برای حضوری قدرتمند در جام باشگاههای آسیا اردوهای خود را در شهرهای شهرکرد و نهاوند برپا کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، تیم وزنه برداری مناطق نفت خیز جنوب به عنوان پرافتخارترین تیم باشگاهی وزنه برداری کشور با کسب عناوین قهرمانی و نائب قهرمانی لیگ رده سنی جوانان و بزرگسالان امسال نیز همانند سالهای گذشته به نمایندگی از ایران در جام باشگاه های آسیا حضور خواهند یافت.

این تیم که کارنامه درخشانی در لیگ کشور و جام باشگاه های آسیا دارد برای حفظ عناوین ارزشمند خود در سطح کشور و آسیا از چند ماه پیش برنامه های آماده سازی ویژه ای را با برپایی اردوهایی خارج از خانه آغاز کرده است.

تیم مناطق نفت خیز جنوب نیز که از هفته گذشته اردوی سطح ارتفاع خود را در مجموعه المپیک نهاوند برپا کرده هفت شهریور ماه راهی اهواز خواهد شد تا پس از پیگیری اردویی 10 روزه در این شهر راهی تهران شده و تا زمان اعزام تمرینات خود را در پایتخت پیگیری کند.

تیم ملی حفاری در رده سنی جوانان و تیم مناطق نفت خیز جنوب در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در جام باشگاههای آسیا حضور خواهد داشت.

جام باشگاههای آسیا طی روزهای 9 تا 15 مهر ماه سالجاری در شهر تاشکند ازبکستان پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 935852

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