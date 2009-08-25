مصر پیگیری گفتگوی ملی فلسطین را به اتحادیه عرب واگذار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، در پی شکست مذاکرات اخیر گروه های فلسطینی که با واسطه مصر در رام الله و دمشق صورت گرفت، مقامات قاهره در این زمینه به بن بست رسیده اند.

بر اساس گزارش منابع موثق، قاهره مهلتی دو ماهه به فتح و حماس در زمینه کنار گذاشتن اختلافات به آنها داده است و پس از پایان این مهلت پرونده گفتگوی ملی فلسطین را به اتحادیه عرب واگذار خواهد کرد.

از سوی دیگر دکتر "ناصر ابو شریف" نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران در گفتگو با پایگاه خبری "فلسطین الیوم" اظهار داشت: انتخابات اخیر در جنبش فتح، دورنمای مثبتی درباره گفتگوهای آینده ایجاد نکرد.

وی تاکید کرد: گفتگوهای ملی فلسطین با پایه و اساس کنونی در نهایت به وحدت و یکپارچگی گروه های فلسطینی منجر نمی شود.

ابو شریف در ادامه تصریح کرد: به نظر من طرف های فلسطینی هم اکنون زمینه مناسبی برای گفتگوها را در نظر نگرفته اند و هر طرف از زاویه دید خود و بدون توجه به درد و رنج مردم فلسطین و اهداف اساسی ساز خود را می زند.