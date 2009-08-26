هفت طرح آبی در خراسان شمالی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علیرضا عامری صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این طرحها اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها 38 میلیارد و 404 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی این طرحها را بند انحرافی، حوضچه های تغذیه مصنوعی روستای دهانه اجاق، طرح توسعه بند انحرافی روستایی و کانال انتقال آب روستای سست، ساماندهی رودخانه فصلی رویین، ساماندهی رودخانه اسفیدان و بازگشایی رودخانه روکاره سرانی و آبرسانی به عشایر قلعه چه، ساماندهی کال پسته بجنورد را از طرحهای افتتاحی هفته دولت اعلام کرد.

وی اضافه کرد: برای ساخت بند انحرافی و حوضچه های تغذیه مصنوعی دهانه اجاق اسفراین با اعتبار 12 میلیارد و 454 میلیون ریال است.

وی تغذیه آب در این بند را سه میلیون و 300 هزار متر مکعب در سال اعلام کرده است.

وی اظهار داشت: برای اجرای طرح توسعه بند انحرافی و کانال آب روستای سست شش میلیارد و 330 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اعتبار طرح ساماندهی رودخانه اسفیدان هشت میلیارد ریال اعلام کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خراسان شمالی گفت: برای اجرای طرح آبرسانی به منطقه عشایری، ساماندهی رودخانه زوکاره سرانی، ساماندهی رودخانه رویین و بخشی از کانال پسته بجنورد نیز 11 میلیارد و 620 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.