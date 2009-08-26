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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

در هفته دولت؛

هفت طرح آبی در خراسان شمالی به بهره برداری رسید

هفت طرح آبی در خراسان شمالی به بهره برداری رسید

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خراسان شمالی گفت: به مناسب هفته دولت هفت طرح مرتبط با این شرکت در استان خراسان شمالی به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علیرضا عامری صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این طرحها اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها 38 میلیارد و 404 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی این طرحها را بند انحرافی، حوضچه های تغذیه مصنوعی روستای دهانه اجاق، طرح توسعه بند انحرافی روستایی و کانال انتقال آب روستای سست، ساماندهی رودخانه فصلی رویین، ساماندهی رودخانه اسفیدان و بازگشایی رودخانه روکاره سرانی و آبرسانی به عشایر قلعه چه، ساماندهی کال پسته بجنورد را از طرحهای افتتاحی هفته دولت اعلام کرد.

وی اضافه کرد: برای ساخت بند انحرافی و حوضچه های تغذیه مصنوعی دهانه اجاق اسفراین با اعتبار 12 میلیارد و 454 میلیون ریال است.

وی تغذیه آب در این بند را سه میلیون و 300 هزار متر مکعب در سال اعلام کرده است.

وی اظهار داشت: برای اجرای طرح توسعه بند انحرافی و کانال آب روستای سست شش میلیارد و 330 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اعتبار طرح ساماندهی رودخانه اسفیدان هشت میلیارد ریال اعلام کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خراسان شمالی گفت: برای اجرای طرح آبرسانی به منطقه عشایری، ساماندهی رودخانه زوکاره سرانی، ساماندهی رودخانه رویین و بخشی از کانال پسته بجنورد نیز 11 میلیارد و 620 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 935962

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