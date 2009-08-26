باید جسارت تحمل شکست را داشته باشیم/ بازیکنان هنوز استرس دارند

وحید مرادی پس از پیروزی تیم واترپلو جوانان مقابل پورتوریکو درآخرین دیدار این تیم در گروه A مرحله مقدماتی پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در گفتگو با خبرنگاراعزامی مهر به کرواسی از عملکرد بازیکنان در این بازی تقدیر کرد و گفت: تیم کشورمان می‌توانست با اختلاف چند گل مقابل حریف صاحب برتری شود.

وی ادامه داد: پس از سه باخت مقابل تیم‌های مصر، یونان و مونته‌نگرو بازیکنان ایران مقابل پورتوریکو عملکرد خوبی ارائه کردند اما هیجان، استرس و تشویش همچنان درنوع بازی آنها مشاهده می‎شود. اگر تیم ما با دیدارهای تدارکاتی بیشتری آماده سفر به کرواسی می‎شد قطعا در دیداربا پورتوریکو به نتیجه بهتری دست پیدا می‎کرد.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با تاکید بر اینکه باید جسارت تحمل شکست را داشته باشیم تصریح کرد: به خصوص دررده سنی جوانان که حساسیت ویژه‌ای دارند، داشتناین تحمل نقش تاثیرگذاری دارد. آنها دریک مقطع زمانی به لحاظ ذهنی به ثبات می‎رسند و کاملا دستورهای مربیانشان را مو به مو اجرا می‌کنند. اما در مقطعی دیگر تحت تاثیر مسائل احساسی ثبات خود را از دست می‎دهند. البته این مسئله با انجام بازی‎های تدارکاتی بیشتر برطرف می‎شود.

مرادی یادآورشد: درهر صورت از حضور در رقابت‎‏های جهانی صرفنظر از نتایج به دست آمده خوشحالیم. شرکت دراین بازی‌ها این جسارت را به بازیکنان می‎دهد که برای رویارویی با حریفان جهانی ترسی نداشته باشند.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در خاتمه ابراز امیدواری کرد که شورای برون مرزی این فدراسیون را در اعزام هرچه بیشتر تیم‎ها به تورنمنت‏های بین‎المللی به خصوص درسطح جهان مساعدت کند.

تیم‌های شرکت‎کننده در رقابت‎های 2009 واترپلو قهرمانی جهان امروز (چهارشنبه) استراحت می‌کنند تا آماده حضور در مرحله دوم بازی‌ها شوند. تیم کشورمان روز پنجشنبه در مرحله دوم این مسابقات به عنوان تیم چهارم گروه خود با تیم پنجم گروه D دیدارمی‌کند.