باید جسارت تحمل شکست را داشته باشیم/ بازیکنان هنوز استرس دارند

وحید مرادی پس از پیروزی تیم واترپلو جوانان مقابل پورتوریکو درآخرین دیدار این تیم در گروه A مرحله مقدماتی پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در گفتگو با خبرنگاراعزامی مهر به کرواسی از عملکرد بازیکنان در این بازی تقدیر کرد و گفت: تیم کشورمان میتوانست با اختلاف چند گل مقابل حریف صاحب برتری شود.
وی ادامه داد: پس از سه باخت مقابل تیمهای مصر، یونان و مونتهنگرو بازیکنان ایران مقابل پورتوریکو عملکرد خوبی ارائه کردند اما هیجان، استرس و تشویش همچنان درنوع بازی آنها مشاهده میشود. اگر تیم ما با دیدارهای تدارکاتی بیشتری آماده سفر به کرواسی میشد قطعا در دیداربا پورتوریکو به نتیجه بهتری دست پیدا میکرد.
رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با تاکید بر اینکه باید جسارت تحمل شکست را داشته باشیم تصریح کرد: به خصوص دررده سنی جوانان که حساسیت ویژهای دارند، داشتناین تحمل نقش تاثیرگذاری دارد. آنها دریک مقطع زمانی به لحاظ ذهنی به ثبات میرسند و کاملا دستورهای مربیانشان را مو به مو اجرا میکنند. اما در مقطعی دیگر تحت تاثیر مسائل احساسی ثبات خود را از دست میدهند. البته این مسئله با انجام بازیهای تدارکاتی بیشتر برطرف میشود.
مرادی یادآورشد: درهر صورت از حضور در رقابتهای جهانی صرفنظر از نتایج به دست آمده خوشحالیم. شرکت دراین بازیها این جسارت را به بازیکنان میدهد که برای رویارویی با حریفان جهانی ترسی نداشته باشند.
رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در خاتمه ابراز امیدواری کرد که شورای برون مرزی این فدراسیون را در اعزام هرچه بیشتر تیمها به تورنمنتهای بینالمللی به خصوص درسطح جهان مساعدت کند.
تیمهای شرکتکننده در رقابتهای 2009 واترپلو قهرمانی جهان امروز (چهارشنبه) استراحت میکنند تا آماده حضور در مرحله دوم بازیها شوند. تیم کشورمان روز پنجشنبه در مرحله دوم این مسابقات به عنوان تیم چهارم گروه خود با تیم پنجم گروه D دیدارمیکند.
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