جذب نیرو در پارس جنوبی ساماندهی و رایانه ای شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، این سامانه به منظور سهولت در ثبت نام و پیگیری کارجویان، تکمیل بانک اطلاعاتی و شناسایی فارغ التحصیلان، نیروهای فنی و دارای مهارت استان بوشهر و استانهای تحت حوزه نفوذ پارس جنوبی و افراد دارای مهارتهای متناسب با حوزه های صنعتی پارس جنوبی در کشور راه اندازی شده است.

متقاضیان کار در پروژه های پارس جنوبی و پارس شمالی می توانند با مراجعه به پایگاه اینترتی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نشانی (www.pseez.ir) مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شخصی از قبیل مشخصات شناسنامه ای، آدرس، تلفن، پست الکترونیک، تحصیلات، سوابق کاری و مهارتهای خود نسبت به نام نویسی برای اشتغال اقدام کنند.

کارفرمایان و شرکتهای مستقر در پارس جنوبی و پارس شمالی نیز می توانند با دریافت رمز کاربری از امور اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نسبت به جستجوی نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق این سامانه اقدام کنند.

اولویت بکارگیری کارجویان در پروژه های پارس جنوبی با نیروهای بومی استان بوشهر و استانهای تحت نفوذ حوزه پارس جنوبی است.

طی یک ماه گذشته بیش از 500 نفر از طریق این سامانه برای اشتغال در پروژه های پارس جنوبی نام نویسی کرده اند.