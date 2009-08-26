رحمان رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز ناراحتی به خاطر جدایی از تیم پرسپولیس گفت: وضعیت تیم در آن روزها مطلوب نبود و نحوه مدیریت و تیمداری مسئولان هم به نحوی بود که شرایط برای ادامه همکاری مناسب نبود، به همین دلیل تصمیم به جدایی از تیم گرفتم.

پیشنهاد مسئولان پرسپولیس مناسب نبود

وی با بیان اینکه به پرسپولیس علاقه پیدا کرده بودم اما وقتی یک بازیکن را نخواهند، باید تیم جدیدی را برای خودش انتخاب کند، اظهار داشت: پیشنهاد مسئولان پرسپولیس به من پیشنهاد مناسبی نبود و به همین دلیل به پبشنهاد مسئولان باشگاه الاهلی قطر پاسخ مثبت دادم.

در قطر حساب ویژه ای روی بازیکنان ایرانی باز می کنند

مدافع پیشین پرسپولیس با بیان اینکه بعضی وقت‌ها در فکر تیم دیگری هستید اما پیشنهادات غیر منتظره و بهتری را دریافت می کنید، افزود: شرایطم در تیم الاهلی بسیار خوب است، ضمن اینکه قطری ها به فوتبال ایران اهمیت و ارزش خاصی قائل هستند و به همین دلیل حساب ویژه ای را روی بازیکنان ایرانی باز می کنند، همین مساله هم کار من را در این تیم سخت‌تر می کند.

مسئولان الاهلی در فکر قهرمانی نیستند

وی با بیان اینکه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و به همین دلیل سرمربی این تیم نظر ویژه ای روی این بازیکن دارد، تاکید کرد: هدف مسئولان باشگاه الاهلی در این فصل کسب نتایج مطلوب است، آنها به قهرمانی فکر نمی کنند اما می خواهند ما بازی‌های خوبی را از خود ارائه داده و بتوانیم جایگاه مناسبی را در جدول رده بندی کسب کنیم.

غیبت بازیکنان اصلی در شکست سنگین الاهلی

رضایی در مورد شکست 5 بر یک این تیم در نخستین مسابقه جام شیخ جاسم قطر در روز یکشنبه تصریح کرد: در آن دیدار سرمربی تیم به من، بازیکنان خارجی و نفرات باتجربه تیم استراحت داد زیرا می خواهد در این رقابت‌ها نفرات جوان را هم مورد آزمایش قرارداده تا این بازیکنان هم برای حضور در مسابقات لیگ قطر به آمادگی مطلوب دست یابند.

تیم‌های قطری فاصله زیادی با تیم‌های ایرانی دارند

وی در مورد وضعیت لیگ قطر اظهار داشت: تیم‌های حاضر در جام ستارگان قطر، بازیکنان مطرحی را به خدمت می گیرند اما به غیر از 3، 4 تیم این کشور، سایر تیم‌ها از شرایط مطلوب یک باشگاه حرفه‌ای برخوردار نیستند. ضمن اینکه به غیر از آن 3، 4 تیم، بقیه تیم‌های این کشور از هر لحاظ فاصله زیادی با تیم‌های ایرانی دارند. در مجموع شاید از نظر کیفیت بازی‌ها فوتبال قطر برتر از ایران باشد اما از نظر تکنیک فردی بازیکنان، آنها با بازیکنان کشورمان قابل مقایسه نیستند.

بسیاری از بازیکنان قطری در تمرینات کم می آورند

مدافع ایرانی تیم فوتبال الاهلی قطر با اشاره به گرما و رطوبت بالای هوا در این کشور خاطرنشان کرد: این گرما به حدی است که بسیاری از بازیکنان این کشور در زمان برگزاری تمرینات سنگین کم می آورند.

نتایج عجیبی در لیگ رقم خورده است

وی با بیان اینکه به خاطر امکانات موجود نمی تواند مسابقات فوتبال ایران را بطور دقیق پیگیری کند، تصریح کرد: نتایج عجیبی در مسابقات لیگ برتر رقم خورده است که به دلیل آماده نبودن 100 درصد بازیکنان است و قطعا از هفته‌های پنجم و ششم نفرات تیم‌ها به شرایط ایده آل دست پیدا می کنند و تیم‌های مدعی در کورس قهرمانی قرار می گیرند.

در مورد بازگشت به لیگ ایران فکر نکرده ام

رضایی در پایان گفت: یک سال با تیم الاهلی قطر قرارداد دارم و پس از آن با توجه به پیشنهاداتی که خواهم داشت، تیم آینده ام را انتخاب می کنم. البته هنوز در مورد بازگشت مجدد به لیگ ایران فکر نکرده ام.