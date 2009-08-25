320 شغل جدید در بخش کشاورزی مازندران ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عنایت الله تورنگ بعداز ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرحهای جهاد کشاورزی مازندران در ساری اظهار داشت: در هفته دولت امسال تعداد 98 پروژه خدماتی و زیربنایی و تولیدی با اعتباری بالغ بر 93 میلیارد و 205 میلیون ریال مورد افتتاح و بهره‌برداری قرار می‌گیرد که بالغ بر 65 میلیارد و 56 میلیون ریال سهم اعتبارات دولتی و 28 میلیارد و 149 میلیون ریال سهم متقاضی است.

وی افزود: با افتتاح و بهره ‌برداری از این طرحها 107 روستا با هفت هزار و 503 خانوار روستایی از مزایای آن برخوردار می‌شوند و برای 320 نفر نیز ایجاد اشتغال مستقیم می‌ شود.

تورنگ با اشاره به اینکه از مجموع این طرحها 84 پروژه مربوط به بخش آب و خاک و امور فنی مهندسی، هشت پروژه دام و طیور، پنج طرح صنایع تبدیلی و یک پروژه باغبانی است، گفت: 84 پروژه افتتاحی در این ایام خدماتی بوده که با اعتباری بالغ بر 39 میلیارد و 325 میلیون ریال مورد افتتاح و بهره‌برداری قرار می‌گیرد و 107 روستا با 7503 خانوار روستایی از مزایای آن بهره‌ مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه تعداد 14 طرح دیگر از پروژه‌های قابل افتتاح در این ایام تولیدی هستند که با اعتباری بالغ بر 53 میلیارد و 880 میلیون ریال مورد افتتاح و بهره‌برداری قرار می‌گیرند، افزود: با افتتاح این طرحها برای 320 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌ شود و در مجموع به مقدار سه هزار و 41 تن بر میزان تولیدات محصول کشاورزی و دامی استان افزوده می شود.