به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه چهارمین جلسه رسیدگی به دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات که امروز سه شنبه در تهران برگزار شد، عبدالله رمضان زاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنده با کار غیر قانونی مخالفم و همیشه گفته ام که اگر مشارکت حداکثری باشد ، امکان ندارد بحث تقلب رخ دهد.

وی افزود: من یک اصلاح طلب و طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستم و همیشه برای آن تلاش کرده ام و اکنون هم تلاش می کنم.

رمضان زاده ادامه داد: در یکی از سفرهای انتخاباتی که برای سخنرانی رفته بودم یک نفر به من گفت که تو مزدور جمهوری اسلامی ایران هستی و من به او گفتم بله بنده مزدور نظام جمهوری اسلامی ایران هستم .

وی همچنین تصریح کرد: اکنون یک اختلاف نظر بین سیاسیون بوجود آمده است و اختلاف من مربوط به دولت نهم است و اگر در دولت دهم هم عملکردهای دولت نهم ادامه یابد ، با آنها مخالفت خواهم کرد.

سخنگوی دولت خاتمی در پاسخ به این سئوال که نظر شما درباره سخنانی که در دادگاه مطرح می شود چیست گفت: در دادگاه هر کسی نظرات خود را بیان می کند.

رمضان زاده با تاکید بر اینکه یک اصلاح طلب است خاطرنشان کرد: با کارغیر قانونی، تجمع غیرقانونی و مداخله خارجی ها مخالف هستم و اگر کسی برنامه هایی برای براندازی داشته به خودش مربوط است و این هم یک اشتباهی بوده و تمام می شود.

وی گفت: من به اشتباه دستگیر شده ام اما در بازداشتگاه همه رفتارها با من خوب است.

سخنگوی دولت خاتمی ادامه داد: اکنون 74 روز است که در انفرادی هستم ولی رفتارها با من خوب بوده است.

رمضان زاده افزود: در زمان بازداشت برخورد شدیدی با من شد ولی در زندان خیر و هنگامی که در خیابان سرباز به همراه پسرم بودم دستگیر شدم و از آن زمان تا به حال فقط 4 بار توانسته ام تلفنی با خانواده ام صحبت کنم.

وی گفت: من همان آدم قدیمی هستم و هیچ فرقی نکرده ام.قائم مقام دبیرکل حزب مشارکت افزود: بنده از همه کمتر توانسته ام با خانواده ام تلفنی صحبت کنم.

وی در پاسخ به این سئوال که فکر می کنید حداکثر مجازات تعیین شده برای شما چه باشد تصریح کرد: اطلاعی ندارم ولی من با کیفرخواست عمومی که معاون دادستان آن را مطرح می کرد مخالفم چرا که اگر اختلافی در یک جناح سیاسی بوده نباید به پای اختلاف با نظام گذاشته شود.

رمضان زاده افزود: از ابتدا برای نظام جنگیده ام و اگر باز هم پیش بیاید برای نظام خواهم جنگید.وی گفت: بنده مخالف شیوه های اجرایی دولت نهم بوده ام و تصور می کنم دولت نهم به مانند دولت هشتم جزئی از نظام است.

رمضان زاده تصریح کرد: بنده با کیفرخواست دادستان که بخواهد یک جناح را در مقابل نظام قرار دهد مخالف هستم.