برگزاری دیدار با مقاومت در ورزشگاه اختصاصی/ غیبت ابوالهیل و حل مشکل کریستین

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: طبق مذاکره ای که با مسئولان سازمان لیگ داشتیم، درخواست کردیم از بازی برابر مقاومت، دیدارهای خانگی خود را در ورزشگاه اختصاصی باشگاه برگزار کنیم که مسئولان این سازمان موافقت کردند که مسابقه‌های ما از دیدار با سپاهان اصفهان در این ورزشگاه انجام شود.

وی اضافه کرد: البته با توجه به تائید ورزشگاه ما توسط مسئولان سازمان لیگ، هیئت فوتبال و همچنین موافقت شورای تامین استان با برگزاری دیدارهای فولاد در ورزشگاه خانگی، این احتمال وجود دارد که از دیدار با مقاومت مسابقات ما در ورزشگاه اختصاصی برگزار شود.

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان در مورد آخرین وضعیت "کریستین" خاطرنشان کرد: باید 2 هفته از زمان عقد قرارداد این هافبک که بصورت قرضی به تیم ما پیوسته است، می گذشت. به همین دلیل با توجه به رسیدن ITC در بازی با استقلال حضور نداشت، البته با گذشت این زمان قانونی این بازیکن می تواند در دیدار فولاد برابر مقاومت به میدان برود.

ابن قاسم در پایان در مورد "ابوالهیل" هم گفت: این بازیکن دچار مصدومیت شده است و قطعا پس از اینکه دیدار با استقلال را از دست داد، در دیدار با مقاومت هم حضور نخواهد داشت.