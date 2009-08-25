تصویب اساسنامه تاسیس 3 بانک جدیدخصوصی/ سخنگو پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه عصر سه شنبه شورای پول واعتبار اساسنامه تاسیس بانکهای خصوصی دی، تات و انصار مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه در این باره با اعمال تغییراتی مصوباتی از تصویب این شورا گذشت، همچنین مقرر شد این بانکها اقدامات لازم را در خصوص تاسیس بانکهای مذکور انجام دهند. زمان پذیره نویسی این بانکها پس از انجام سایر تعهدات قانونی انجام خواهد شد.

همچنین اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه شورا تصویب کردند که در اساسنامه بانک رفاه تغییراتی ایجاد شود تا این بانک از این پس به عنوان بانکی خصوصی تلقی شود.

حسین رحمانی نیا عضو شورای پول و اعتبار نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه قرار بود در جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار 6 موضوع دردستور کار و مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: گزارش بانک مرکزی تحت عنوان جایگاه بانکهای خصوصی در سیستم بانکی یکی از این محورها بود.

عضو شورای پول و اعتبار موضوع دیگر دستور جلسه سه شنبه این شورا را ارائه گزارش توسط بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: تقاضای تائید اساسنامه جدید بانک رفاه کارگران توسط سازمان تامین اجتماعی و طرح گزارش بانک مرکزی حاوی تقاضای تصویب اساسنامه پیشنهادی بانکهای غیر دولتی دی، تات و انصار از دیگر مباحث بود.

وی موضوع دیگر جلسه سه شنبه شورا را گزارش چهارم مرداد ماه سال جاری بانک مرکزی حاوی درخواست بانک سپه برای افزایش سقف تسهیلات خودرو به میزان 100 میلیون ریال جهت کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد.

رئیس اتاق تعاون ایران تامین حداقل سرمایه موسسات اعتباری غیر برون مرزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور را از دیگر موارد دستور جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار اعلام کرد و گفت: پیشنهاد شورای هماهنگی بانکها مبنی بر تغییر روش اخذ تسهیلات قرض الحسنه نیز از دیگر موارد بود.

گزارش مهر حاکی از آن است جلسه شورای پول و اعتبار با حضور برخی از اعضای آن برگزار شد. جلسات شورای پول و اعتبار در حالی پس از گذشت دو سال مجددا تشکیل می شود که سخنگوی این شورا پاسخگوی خبرنگاران در خصوص مصوبات شورا نیست.

شورای پول و اعتبار که یکی از مهمترین شوراهای بخش اقتصاد کشور است و تصمیم گیری های کلان پولی و بانکی در این شورا صورت می گیرد، در اولین مصوبه خود مقرر کرد که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی سخنگوی شورای پول و اعتبار باشد، این در حالی است که وی پس از برگزاری چندین جلسه اخیر شورا هیچگونه توضیح یا پاسخی در مورد مصوبات و موضوعات مطرح شده در جلسه ارائه نکرده است.

هادی قوامی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار به خبرنگار مهر گفت: سخنگوی شورا محمود بهمنی است و اعضا در این خصوص نمی توانند پاسخگو باشند.

همچنین یکی دیگر از اعضای حاضر در جلسه شورای پول و اعتبار به خبرنگار مهر گفت: اعضای این شورا نیز تعهد کرده اند که مطالب مطرح شده در جلسه را اعلام نکنند.