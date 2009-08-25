زمان حضور شاکیان پرونده های مالی در کمیته انضباطی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی شاکیان پرونده های مالی موظفند در زمان مقرر در جلسات رسیدگی شرکت و دفاعیات خود را مطرح کنند.

براین اساس جلسه رسیدگی به شکایت مهدی شیری از تیم برق شیراز مبنی بر مطالبات خود از این باشگاه روز 17 شهریور برگزار خواهد شد.

جلسه رسیدگی به شکایت ناصر شکرون از برق شیراز و ماردیوس خاچاطوریان از استقلال اهواز به ترتیب طی روزهای 23 و 24 شهریورماه جاری برگزار می شود.

نشست رسیدگی به پرونده شکایت مالی فرخ یاری و حسین کوشکی از پیام خراسان و همچنین امیر اظهری از ابومسلم روز شنبه 28 شهریور تشکیل خواهد شد.

جلسه رسیدگی به شکایت علی اصغر مانوسی فر از ابراهیم اسدی بازیکن تیم استیل آذین روز دوشنبه 30 شهریور برپا می شود.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین درباره شکایت محمدرضا مامانی از تیم پاس روز شنبه 4 مهرماه برگزار خواهد شد .

رسیدگی به شکایت مالی ایوان پترویچ از پرسپولیس و مهدی محمد زاده از ابومسلم به ترتیب ساعت 14 و 15 روز 5 مهرماه انجام خواهد شد.

کمیته انضباطی همچنین اعلام کرد جلسه رسیدگی به شکایت مالی صابر میرقربانی از تراکتورسازی تبریز و مجتبی حاج علی مسئول تدارکات پرسپولیس از این باشگاه روز دوشنبه 6 مهرماه در محل کمیته انضباطی برگزار می شود.