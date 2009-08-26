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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۱۸

توزیع کتابچه اعتیاد در مدارس شهریار/ قهوه خانه های غیرمجاز پلمپ می شوند

شهریار - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و انتظامی شهرستان شهریار از توزیع کتابچه پیشگیری از اعتیاد و عواقب این بیماری در بین دانش آموزان در مدارس خبر داد.

احمد ربیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: اقدامات خوبی برای نهادینه کردن پیشیگری از اعتیاد و آگاه سازی خانواه ها در مدارس بین دانش آموزان انجام می شود.

وی افزود: یکی از اقدامات پیش بینی شده تدریس فصلی کتابچه اعتیاد در میان درسهای اصلی است که اجرای این طرح در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان هماهنگ شده است.

قهوه خانه های غیرمجاز شهریار پلمپ شدند

این مسئول در بخش دیگری خاطرنشان کرد: با تشکیل تیم نظارتی با شناسایی و بازدید از قهوه خانه های سنتی و مراکز مشابه از جمله قلیان سراهایی که غیرمجاز مشغول به فعالیت بودند، پلمپ شدند.

ربیع زاده بیان داشت: شهروندان می توانند در صورت مشاهده فعالیت این گونه مراکز مراتب را به مسئولان مربوطه اطلاع دهند تا در اسرع وقت برخورد قانونی شود.

وی همچنین با اشاره به وجود افاغنه در شهرستان و جلوگیری از اقامت غیرقانونی آنها عنوان کرد: مانند سراسر کشور برای افاغنه ساکن شهریار کارت اقامت استان تهران صادر شده است و افرادی که فاقد کارت مربوطه هستند، نمی توانند در شهرستان زندگی و فعالیت کنند.

این مسئول ادامه داد: تعدادی از افاغنه غیرمجاز در قالب طرحی توسط شوراهای اسلامی شناسایی و به نیروی انتظامی معرفی و بر اساس شاخصهای مقرر طرد شدند.

کد مطلب 936100

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