مجلس در پی تدوین قانون حمایت از حقوق خبرنگاران

سیدرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه روز گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس جلسه ای را با کامران دانشجو و سید محمد حسینی وزیران پیشنهادی علوم وارشاد برگزار کرد، اظهار داشت: در مجموع جلسه این کمیسیون با دو وزیر پیشنهادی امیدوار کننده بود.

وی با بیان اینکه در این جلسه وزیران پیشنهادی برنامه های خود را برای تصدی پست وزارت ارائه کردند، عنوان کرد: اعضای کمیسیون فرهنگی هم نقطه نظرات خود را با وزیران پیشنهادی مطرح کردند.

این عضو کمیسیون فرهنگی در ادامه با اشاره به بحث و تبادل نظر با حسینی گزینه پیشنهادی وزارت ارشاد در این کمیسیون، گفت: در این جلسه به حسینی گزینه پیشنهادی وزارت ارشاد تذکر داده شد که هرچه سریعتر قانون جامعی را که شامل قانون حمایت از حقوق خبرنگاران باشد به این کمیسیون ارائه کند تا با تدوین چنین قانونی برگ زرینی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم در این خصوص به ثبت برسد.