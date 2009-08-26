مشکلات اجرایی پروژه تعریض جاده تهران - ورامین برطرف شد

نماینده مردم ورامین در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین اظهار داشت: طرح تعریض این جاده که از سه سال پیش در ورامین کلید خورده بود با معارضهای عمده ای روبرو شد که بهره برداری از این پروژه را با تاخیر مواجه کرد.

سیدحسین نقوی معارضهای این پروژه را پستهای گاز فشار قوی، تیرهای برق کنار جاده، کابلهای مخابراتی و زمینهای اوقافی و شخصی عنوان کرد و افزود: در این پروژه مشکلات زیادی پیش رو بود که بسیاری از آنها برطرف شده است

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وی در مورد مشکل زمینهای اوقافی بیان داشت: اداره اوقاف به طور کامل رضایت نداده با فرمانداری این شهرستان و اداره اوقاف، رایزنی هایی شده تا مشکلات معارض به سرعت حل شود

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وی افزود: عملیات تعریض در حال حاضر به کندی انجام می شود اما با تذکراتی که به مسئولان وزارت راه و ترابری داده شده، امید است با تعامل و همکاری ادارات و نهادهای ذیربط، کار این پروژه حیاتی به اتمام برسد

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نقوی در پایان ضمن تاکید بر تسریع در اجرای تعریض جاده خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود که این پروژه در آبان ماه امسال به بهره برداری برسد

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آمار تصادفات جاده تهران - ورامین که حدود 200 هزار نفر تردد روزانه دارد، بسیار بالاست و در صورت بهره برداری از این پروژه، به طور حتم از میزان تصادفات کاسته شده و مسافران هر روزه این مسیر، بدون دغدغه و با خیالی آسوده به سفرهای کاری خود می پردازند