اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان رقابت های مختلف ورزشی در شهرستان های استان آغاز شد. به گفته مدیرکل تربیت بدنی استان کردستان رقابت های ورزشی جام رمضان در رشته های فوتبال، فوتسال، کشتی، شنا، بدمینتون، کاراته، تکواندو، جودو و ... از امروز آغاز و تا روزهای پایانی این ماه ادامه خواهد یافت.

محمد شفیعی یادآور شد: در کنار برگزاری رقابت های ورزشی توسط هیئت ها و اداره کل تربیت بدنی کردستان مسابقات محله نیز توسط بخش های خصوصی و سازمان های غیردولتی طراحی و در حال برگزاری است.

ورزشکاران نابینا و کم بینای کردستان موفق به کسب هفت مدال رنگین شدند

ورزشکاران کم بینا و نابینای استان کردستان با کسب هفت مدال رنگین از مسابقات قهرمانی کشور توانستند به عنوان دوم تیمی دست پیدا کنند. در این دوره از رقابت ها که در دو بخش آقایان و خانم ها برگزار شد، تیم کردستان توانست در رده آقایان و در رشته های دو و میدانی، گلبال و پاور لیفتینگ 3 مدال طلا و یک برنز را به دست آورد.

در رده بانوان و در رشته های دو و میدانی و گلبال نیز ورزشکاران کردستان موفق به کسب 2 مدال نقره و یک مدال برنز شدند.

بانوان کوهنورد کردستانی قله علم کوه را فتح کردند

گروه کوهنوردی منتخب بانوان استان کردستان توانستند در صعودی موفق قله علم کوه در استان مازندان را فتح نمایند. در این برنامه دو روزه 12 نفر از بانوان کردستانی در قالب تیم منتخب استان موفق به صعود به این قله رفع شدند.