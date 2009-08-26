ایجاد 7500 شغل برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر بسطامی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: در طول چهار سال گذشته و با توجه به افزایش اعتبارات اشتغالزایی در استان کردستان تعداد هفت هزار و 500 شغل در میان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ایجاد شده است.

وی با اشاره به افزایش سرمایه گذاری های بخش اشتغالزایی در کمیته امداد عنوان کرد: در طول چهار سال گذشته حجم اعتبارات اشتغالزایی به بیش از 290 میلیارد ریال افزایش یافته و اعتبارات بسیار خوبی به استان کردستان اختصاص پیدا کرده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کردستان بیان داشت: یکی از مهمترین ویژگی های ایجاد اشتغال در میان خانواده های تحت پوشش این نهاد این است که اشتغالزایی باعث می شود تا این خانواده ها خودکفا شده و از تحت پوشش کمیته امداد خارج و زمینه برای ارائه خدمات بهتر به اقشار آسیب پذیر جامعه فراهم شود.

بسطامی با اشاره به مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان کردستان در بخش کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: اختصاص 410 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای اشتغالزایی در میان افراد تحت پوشش این نهاد از جمله مهمترین پروژه های این سفر به شمار می رود.

وی افزود: به رغم تصویب این مصوبه اما تاکنون بانکهای عامل استان همکاری مناسبی برای پرداخت این وجه به مردم را نداشته و ما به دنبال اتخاذ شیوه های قانونی برای حل این مشکل هستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان گفت: در حال حاضر بیش از 56 هزار خانوار با جمعیتی حدود 140 هزار نفر از خدمات و حمایتهای کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان کردستان استفاده می کنند.