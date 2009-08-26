قرعه سخت برای ملی پوشان ایران/ سرلک و بنا امروز روی تاتامی می روند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 543 جودوکار از یکصد کشور جهان از ساعت 30/9 صبح امروز(چهارشنبه) به وقت محلی(12 به وقت تهران) در ورزشگاه "آهوی" شهر رتردام آغاز می شود.

مراسم قرعه کشی این مسابقات شب گذشته برگزار شد و سه جودوکار کشورمان رقبای خود را شناختند. امروز (چهارشنبه) وحید سرلک و وحید بنا به روی تاتامی خواهند رفت.

در وزن 60- کیلوگرم که 46 جودوکار حضور دارند، وحید سرلک در گروه D دور نخست را با قرعه استراحت پشت سرخواهد گذاشت. وی دور دوم باید با "کیم کیونگ جین" از کره شمالی دیدار کند. وی در صورت برتری باید با یکی از جودوکاران سوئد، قزاقستان یا روسیه دیدار کند. سرلک در مسابقات جهانی 2005 قاهره پس از سه برد متوالی به "اوتاربایف" از قزاقستات باخت و به گروه بازنده ها رفت.

در وزن 66- کیلوگرم وحید بنا در میان 46 جودوکار در گروه A دور نخست را استراحت خواهد داشت. وی سپس با برنده دیدار"فلامیند" از بلژیک و " اوینو" از گینه نو مبارزه خواهد کرد. بنا در صورت برتری در این دیدار باید با یکی از جودوکاران مغولستان، هلند یا قزاقستان دیدار کند. در قسمت پائین جدول گروه A نیز فرانسه، آلمان ، جمهوری چک، باهاماس، بلغارستان و رومانی حضور دارند.

اما علی معلومات در وزن 73- کیلوگرم روز پنجشنبه به روی تاتامی خواهد رفت. در این وزن 63 جودوکار حضور دارند که معلومات در گروه D دور نخست با " ساسو" از اسلونی مبارزه می کند. حریف بعدی او برنده دیدار جودوکار رژیم اشغالگر قدس و "ماریو چندیل" از آلمان خواهد بود.

جودوکاران الجزایر، تاجیکستان ، شیلی و مجارستان نیز در قسمت پائین جدول گروه معلومات قرار دارند.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان به مدت 5 روز در رتردام هلند برگزار خواهد شد.