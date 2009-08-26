"وقت کشی" دسیسه جدید اسرائیل برای توسعه شهرکها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن در مطلبی با اشاره به ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی نوشت: اسرائیل بدون هیچ شرم و خجالتی بر ادعاهای کاذب خود و همچنین وانمود کردن نقش یک طرف فداکار ادامه می دهد و این درحالی است که همزمان قاتل وجلاد شمار زیادی از فلسطینیان بیگناه است.

این روزنامه اردنی درادامه می نویسد: سران صهیونیستی همچنین بدون هیچ شرمی مدعی هستند که به دلایل انسانی روند شهرک سازی را متوقف کردند و درعین حال اعلام کردند که آماده هستند تا به طور موقت در مقابل عادی سازی روابط با کشورهای عربی روند شهرک سازی را متوقف کنند.

این درحالی است که گروه اسرائیلی "صلح اکنون" روز گذشته در گزارشی بحث برانگیز از ساخت 600 واحد مسکونی در بیش از 10 منطقه صهیونیستی آن هم در نیمه اول سال جاری پرده برداشت و درادامه این گزارش تاکید شد: روند ساخت 120 واحد مسکونی جدید در منطقه "باب العمود" واقع در بیت المقدس ادامه دارد.

الدستور درادامه به فشار لابی های صهیونیستی علیه دولتمردان آمریکایی برای کاهش فشارها در این زمینه بر اسرائیلی ها اشاره می کند.

این روزنامه اردنی درپایان تاکید دارد: کشورهای عربی ، اسرائیل را از طریق انجام مذاکراتی که سالها به طول انجامید آزموده اند که این تجربه ای بسیار سخت و هزینه بردار بوده است؛ به گونه ای که اسرائیلی ها از این زمان برای اعمال سیاست های خود بهره بردند و در پی آن شهرک سازی دو برابر شد و تلاش ها برای یهودی سازی سرزمین های اشغالی و پاکسازی نژادی به مرحله اخراج خانواده های فلسطینی از منازلشان و در مقابل اسکان یهودیان درآن رسید.

بالطبع ادامه روند شهرک سازی بر سیاست تجاوزکارانه صهیونیست ها تاکید دارد و همچنین حاکی از آن است که انجام دیدارهایی بین فرستاده های آمریکایی با سران صهیونیستی تنها با هدف وقت کشی به منظور اجرا و اعمال سیاست های سران صهیونیست است.