به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "الینا" پنجشنبه پنجم شهریور ساعت 14:30 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی کلاس هارب ساخته شده و داستان درباره الینا دختر کوچک یک خانواده فنلاندی است که پدر او در حادثه‌ای فوت کرده و او به همراه سایر اعضای خانواده به سوئد مهاجرت کرده‌اند و ...

فیلم سینمایی "پلیس‌های ژن ایکس" پنجشنبه پنجم شهریور ساعت 23:40 روی آنتن شبکه دو می‌رود. این فیلم محصول هنگ کنگ را بنی چان سال 1999 با بازی نیکولاس تسه، استفان فانگ، سام لی، گریس ایپ و اریک تسانگ جلو دوربین برد. داستان فیلم "پلیس‌های ژن ایکس" درباره یک گروه جوان پلیس است که می‌خواهند یکی از خلافکاران ژاپنی به نام آکاتوره را دستگیر کنند.

فیلم سینمایی "اژدهای زرد" جمعه ششم شهریورماه ساعت 14:20 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم محصول ژاپن را تسوتمو کاشیما سال 2003 به مدت 98 دقیقه با بازی وای مان چان، یاسوکی کوراتا، ماکی میاموتو و شویی ساخت. در خلاصه داستان فیلم آمده است: جون دختری است که شایعه شده دارای کلیدی اسرارآمیز به نام اژدهای زرد از پدرش است...