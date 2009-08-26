تزریق روح نشاط به جامعه از مهمترین توانمندی‌ های تشکلهای مردم نهاد است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فلاح زاده شامگاه سه شنبه در نشست سازمانهای مردم نهاد جوانان استان یزد اظهار داشت: ایجاد وحدت و انسجام اسلامی از دیگر کارکردهای این تشکلها به شمار می رود.

استاندار یزد با بیان اینکه سمن‌ها می‌ توانند در عرصه‌ های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و عمران و آبادانی میهن اسلامی نقش سازنده و موثری ایفا کنند، افزود: تزریق روح نشاط و شادابی در جامعه، شناسایی و شکوفایی استعدادها و فراهم کردن زمینه ‌های انسجام ملی و اتحاد اسلامی از جمله ظرفیتها و توانمندی های سازمانهای مردم نهاد است که باید از آن به نحو شایسته بهره ‌گیری شود.

فلاح زاده سرمایه‌ انسانی توانمند و مدیریت صحیح را اصلی ‌ترین عامل و زمینه موفقیت تشکلهای مختلف دانست و یادآور شد: علاوه بر این خدامحوری و اخوت نیز می ‌تواند تاثیر بسیار زیادی در موفقیت این نوع تشکلها داشته باشد.

ارائه کارهای جمعی اصلی ترین فلسفه وجودی تشکلهای مردم نهاد است

وی با تاکید بر نقش ارزنده سازمانهای مردم نهاد در جامعه، یکی از فلسفه ‌های تشکیل سمن ‌ها را ارائه کارهای جمعی دانست و تاکید کرد: تزریق روح نشاط و شادابی در جامعه، شناسایی و شکوفایی استعدادها و فراهم کردن زمینه‌ های انسجام ملی و اتحاد اسلامی از جمله ظرفیتها و توانمندی های سازمانهای مردم نهاد است.

استاندار یزد با اشاره به تاکید دین مبین اسلام بر انجام کارها و عبادات به صورت جمعی با اشاره به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد: یکی از دلایلی که زمینه‌ های پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در برابر حکومت جبار و طاغوت پهلوی فراهم آورد، قیام گروهی و جمعی مردم بود بر همین اساس از آنجا که هدف اصلی تشکیل این تشکلها نیز انجام کار گروهی است، به طور قطع در تحقق اهداف موفق خواهند بود.

سرمایه انسانی متعهد و توانمند عامل اصلی موفقیت تشکلهاست

وی با بیان اینکه باید کارها برای خدا و براساس تقوای الهی و خلوص نیت صورت گیرد با اشاره به ساختار و سازمان تشکلها عنوان کرد: سرمایه انسانی متعهد و توانمند در کنار مدیریت صحیح، خوش تدبیر و برنامه ‌ریز می ‌تواند زمینه‌ های موفقیت یک تشکل را فراهم آورد.

فلاح‌ زاده با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد تشکیل شده تا باری از دوش مردم و دولت برداشته شود و در این راستا نیز اقدامات خوبی صورت پذیرفته است، ادامه داد: پرهیز از نگاه دوگانه به سمن‌ها و بها دادن به قابلیتهای آنان، روان‌ سازی تشکیل این سازمانها، حمایت حقوقی، قانونی و مادی و واگذاری امور در عرصه‌ های مختلف به سمن‌ها، بسترسازی و عدم نگاه امنیتی به این تشکلها، شناسایی بهترین و کارآمدترین سازمانهای مردم نهاد و حرکت دادن سایر سمنها به سمت روش آنان از جمله اقداماتی است که می ‌تواند در شکوفایی هر چه بیشتر تشکلهای مردم نهاد موثر باشد.

37 درصد جمعیت استان یزد را جوانان تشکیل می‌ دهند

رئیس سازمان ملی جوانان استان یزد نیز در این نشست با تبیین وضعیت موجود جامعه جوان در این استان عنوان کرد: هم‌ اکنون 37 درصد جمعیت استان یزد را جوانان تشکیل می دهند و بسیاری از تشکلهای مردم نهاد این استان نیز توسط همین جوانان تشکیل شده است.