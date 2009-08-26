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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۲۵

فولاد در ورزشگاه اختصاصی خود میزبان مقاومت سپاسی است

فولاد در ورزشگاه اختصاصی خود میزبان مقاومت سپاسی است

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: با تائید نماینده سازمان لیگ، دیدارهای خانگی فولاد خوزستان از این هفته در ورزشگاه اختصاصی این تیم برگزار می شود.

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: پس از بازدید نماینده سازمان لیگ از ورزشگاه اختصاصی باشگاه فولاد خوزستان در منطقه صنایع فولاد اهواز و تائید آن از سوی وی از این پس دیدارهای خانگی فولاد خوزستان در رقابت های لیگ برتر و جام حذفی فوتبال کشور در این ورزشگاه برگزار می شود.

وی ادامه داد: البته از آنجا که دیدارهای فولاد خوزستان در برابر تیمهای استقلال و پرسپولیس تهران و همچنین استقلال اهواز از استقبال بیشتری برخوردار است سه دیدار خانگی فولاد با این حریفان کماکان در ورزشگاه تختی اهواز انجام خواهد شد.

ابن قاسم تاکید کرد: دیدار هفته چهارم فولاد خوزستان در برابر مقاومت سپاسی شیراز عصر جمعه ششم شهریورماه در ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان انجام می شود.

کد مطلب 936205

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