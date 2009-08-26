فولاد در ورزشگاه اختصاصی خود میزبان مقاومت سپاسی است

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: پس از بازدید نماینده سازمان لیگ از ورزشگاه اختصاصی باشگاه فولاد خوزستان در منطقه صنایع فولاد اهواز و تائید آن از سوی وی از این پس دیدارهای خانگی فولاد خوزستان در رقابت های لیگ برتر و جام حذفی فوتبال کشور در این ورزشگاه برگزار می شود.

وی ادامه داد: البته از آنجا که دیدارهای فولاد خوزستان در برابر تیمهای استقلال و پرسپولیس تهران و همچنین استقلال اهواز از استقبال بیشتری برخوردار است سه دیدار خانگی فولاد با این حریفان کماکان در ورزشگاه تختی اهواز انجام خواهد شد.

ابن قاسم تاکید کرد: دیدار هفته چهارم فولاد خوزستان در برابر مقاومت سپاسی شیراز عصر جمعه ششم شهریورماه در ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان انجام می شود.