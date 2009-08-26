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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۱۷

سه وزیر در کمیسیون بهداشت/

محرابیان حکم دادگاه را به نفع خود اعلام کرد/ نظر مثبت درباره تقی پور

محرابیان حکم دادگاه را به نفع خود اعلام کرد/ نظر مثبت درباره تقی پور

علی اکبر محرابیان با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برنامه های خود را ارائه کرد و در خصوص پرسش نمایندگان درباره حکم دادگاه علیه وی تاکید کرد: دادگاه به نفع من رای داده است و من تبرئه شده ام.

محمدرضا رضایی کوچی - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور "علی اکبر محرابیان"، "فاطمه آجرلو" و "رضا تقی پور" در کمیسیون بهداشت و ارائه برنامه های آنها برای وزارت خانه های صنایع، رفاه و ارتباطات گفت: این سه نفر در کمیسیون حاضر شدند و برنامه های خود را ارائه کردند.

وی اضافه کرد: "محرابیان" به همراه همه معاونان وزارت صنایع در این جلسه حاضر شد و بر این نکته تاکید کرد که شاخص های صنعتی کشور به مراتب از گذشته بهتر شده است.

رضایی کوچی با اشاره به پرسش اعضای کمیسیون بهداشت در خصوص حکم دادگاه درباره موضوع "اتاق امن" علیه محرابیان، یادآور شد: "محرابیان" در این خصوص توضیح داد که دادگاه به نفع وی رای داده و وی تبرئه شده است.

وی همچنین با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون بهداشت خاطرنشان کرد: "تقی پور" از تخصص کافی در این زمینه برخوردار است و برنامه ای که ارائه داد بسیار مطلوب بود و نظر کمیسیون نیز نسبت به وی مثبت بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: "فاطمه آجرلو" نیز برنامه های خود را درمورد وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی ارائه کرد و بر کارآمدی بیمه ها و تقویت بیمه روستایی و نظام ارجاع تاکید کرد اما هنوز نمی توان به طور کامل در مورد رای اعتماد به وی اظهار نظر کرد.

کد مطلب 936210

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