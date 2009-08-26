محرابیان حکم دادگاه را به نفع خود اعلام کرد/ نظر مثبت درباره تقی پور

محمدرضا رضایی کوچی - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور "علی اکبر محرابیان"، "فاطمه آجرلو" و "رضا تقی پور" در کمیسیون بهداشت و ارائه برنامه های آنها برای وزارت خانه های صنایع، رفاه و ارتباطات گفت: این سه نفر در کمیسیون حاضر شدند و برنامه های خود را ارائه کردند.

وی اضافه کرد: "محرابیان" به همراه همه معاونان وزارت صنایع در این جلسه حاضر شد و بر این نکته تاکید کرد که شاخص های صنعتی کشور به مراتب از گذشته بهتر شده است.

رضایی کوچی با اشاره به پرسش اعضای کمیسیون بهداشت در خصوص حکم دادگاه درباره موضوع "اتاق امن" علیه محرابیان، یادآور شد: "محرابیان" در این خصوص توضیح داد که دادگاه به نفع وی رای داده و وی تبرئه شده است.

وی همچنین با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون بهداشت خاطرنشان کرد: "تقی پور" از تخصص کافی در این زمینه برخوردار است و برنامه ای که ارائه داد بسیار مطلوب بود و نظر کمیسیون نیز نسبت به وی مثبت بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: "فاطمه آجرلو" نیز برنامه های خود را درمورد وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی ارائه کرد و بر کارآمدی بیمه ها و تقویت بیمه روستایی و نظام ارجاع تاکید کرد اما هنوز نمی توان به طور کامل در مورد رای اعتماد به وی اظهار نظر کرد.