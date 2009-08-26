سنایی : اعضای کمیته ویژه مجلس پیشداوری نکنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی سنایی نماینده نهاوند در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به دیدار برخی از اعضای کمیته ویژه مجلس با مهدی کروبی رئیس سابق مجلس، خاطر نشان کرد: این دیدار بسیار مفید بود و آقای کروبی با گشاده رویی هیئتی که از سوی کمیته ویژه برای دیدار با وی رفته بود را پذیرفت.

وی ادامه داد: اعضای کمیته ویژه در این دیدار گزارشی از فعالیت های گذشته خود ارائه کردند و آقای کروبی هم از حوادث پس از انتخابات گزارشی ارائه کرد.

سنایی گفت: وی از مستندات و دلایلی که موجب شد نامه نگاری وی به آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گیرد بحث کرد و به مراجعاتی که به وی شده است، اشاره داشت.

نماینده نهاوند در مجلس یاد آور شد: کروبی در نهایت از دغدغه خود در خصوص نظام صحبت کرد و تاکید داشت که خود را نیروی نظام می داند و مایل است مسائل موجود به طور جدی تر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

این عضو کمیته ویژه افزود: کروبی در این دیدار تاکید داشت که در نامه ای که به آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشته هیچ گاه نگفته قطعا این اتفاقات افتاده است بلکه یادآور شده است که چنین اخباری منتشر شده و بهتر است صحت و سقم آن بررسی شود.

خبرنگاری در خصوص مطرح شدن تامین امنیت جانی افرادی که به آنان تعرض شده پرسید که سنایی گفت: ایشان در این خصوص توضیحاتی دادند و قرار شد کمیته این مسائل را پیگیری کند.

سنایی در پاسخ به این سئوال که آیا در خصوص ابهام در مسئله ترانه موسوی نیز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، گفت: آقای کروبی با اشاره به این موضوع به معضلات در اطلاع رسانی و نحوه انتشار آن اشاره کردند.

نماینده نهاوند در پاسخ به این سئوال که آیا موضع اعضای کمیته ویژه نسبت به سخنان کروبی با زمانی که نامه وی به هاشمی منتشر شده بود تغییر کرده و آیا قرار است این کمیته به طور جدی موارد را پیگیری کند، گفت: کمیته ویژه نباید در خصوص مسائل مطرح در مورد وضعیت بازداشت شدگان پیش داوری کند و بدون بررسی موارد را تکذیب کند.

وی افزود: وقتی هدف ازتشکیل یک کمیته حل و فصل مسائل است داوری از پیش معنا ندارد.

رئیس فراکسیون اقتدار ملی مجلس گفت: به طور طبیعی انتظار می رود کمیته در مقابل این موارد به شکلی اظهار نظر کند که به حل و فصل مسائل کمک کرده باشد و میدانی برای بررسی مسائل باز شود.



