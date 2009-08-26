درهای تیم ملی باز است / با هیچ تکواندوکاری مشکل نداریم

رضا مهماندوست با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: هدف ما حضوری قدرتمند در رقابتهای جهانی است و باید تلاش کنیم بهترین نفرات را انتخاب کنیم، همین دلیل است که درهای تیم ملی بسته نیست و شایسته ها دعوت خواهند شد.

وی در مورد دعوت از نادریان گفت: نادریان نیاز به یک تلنگر داشت تا با جدیت بیشتر کار را دنبال کند و دعوت نشدن به اردوی تیم ملی بعد از مسابقات جهانی باعث شد تا او در کره جنوبی بهترین مبارزات خود را به نمایش گذاشته و خود را به اردوی تیم ملی تحمیل کند.

سرمربی تیم ملی تکواندو ادامه داد: با هیچ تکواندوکاری مشکل نداریم، مدعیان حضور در تیم ملی باید همانند نادریان خود را ثابت کنند تا به اردوی تیم ملی دعوت شوند. این موضوع برای رجلی، بی باک و... صادق خواهد بود.

مهماندوست در مورد وضعیت خداداد گفت: بهزاد هنوز با مشکل آسیب دیدگی مواجه است، اگرچه در تمرینات تیم ملی حضور دارد ولی درصورت رسیدن به شرایط ایده ال شاید از او هم در مسابقات جهانی بهره ببریم.

وی با اشاره به تغییر برنامه های تیم ملی گفت: دو جلسه تمرین در ساعت انتهایی شب تدارک دیده ایم و همه با جدیت در آن شرکت می کنیم، شب ها از ساعت 21 تا 30/22 و 2 تا 30/3 بامداد تمرین می کنیم. روزها نیز با دیدن فیلم مبارزات تکواندوکاران مطرح، برنامه آنالیز را با حضور ملی پوشان انجام می دهیم.

سرمربی تیم ملی در پایان از لغو اعزام به مسابقات منچستر خبرداد و گفت: قصد داشتیم قبل از مسابقات جهانی در یک تورنمنت سطح بالا شرکت کنیم تا نفرات تیم محک خورده و روی تاتامی و در جریان مبارزات رسمی نقاط ضعف و قوت آنها شناسایی کنیم. ولی با لغو این سفر باید تا زمان اعزام به مسابقات جهانی کار را در داخل کشوردنبال کنیم.