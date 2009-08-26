عرضه 20 هزار جلد کتاب در 16 ایستگاه مترو

محمد حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه برگزاری این نمایشگاه گفت: سال گذشته این نمایشگاه در 23 ایستگاه مترو برگزار شد. اما بر اساس مطالعه‌ای که درباره ایستگاههای پرتردد صورت گرفت و با توجه به کاهش برخی هزینه‌ها امسال تصمیم گرفتیم آن را در 16 ایستگاه برپا کنیم.

به گفته وی ایستگاههای میرداماد، مصلی، شهید بهشتی، مفتح، صادقیه، بهارستان، قلهک، شهدا، انقلاب، آزادی، نواب، امام حسین (ع)، علم و صنعت، هفت تیر، شهر ری، دروازه دولت، ایستگاههایی هستند که نمایشگاه مذکور در آنها برپاست.

وی درباره آثار عرضه شده در این نمایشگاه که به مناسبت ماه رمضان و تا پایان این ماه برپا خواهد بود گفت: عموماً کتابهایی که در این نمایشگاه عرضه شده کتب مذهبی است هر چند لزومی هم به انتخاب آثار تنها با بن‌مایه‌های دینی نبوده است. انتخاب این کتابها با مشورت طلاب علوم دینی و مشاوره نویسندگانی مانند رضا امیرخانی و ابراهیم حسن‌بیگی صورت گرفته است.

حقی افزود: در این نمایشگاه 500 عنوان کتاب در دست کم 20 هزار جلد و با تخفیف 10 درصدی عرضه شده است.

رئیس نمایشگاه کتاب مترو از تداوم این طرح در ایام تبلیغی طلاب حوزه‌های علمیه از جمله فاطمیه، ماه محرم و دهه فجر و نیز توسعه آن و برپایی‌اش در پارکها و نمازخانه‌ها خبر داد.