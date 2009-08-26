93 درصد تماسهای تلفنی آتش نشانی اراک را مزاحمان تشکیل می دهند

عبدالله اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از ابتدای امسال تاکنون 67 هزار و 632 مورد تماس تلفنی با آتش ‌نشانی اراک ثبت شده که از این تعداد 63 هزار و 108 مورد مزاحمت تلفنی بوده است که روزانه به 509 مورد می رسد.

وی متوسط زمان حضور آتش‌ نشانان در محل حادثه را پنج تا شش دقیقه عنوان کرد و اظهار داشت: با ایجاد ایستگاه‌های جدید می‌توان این رکورد را به سه دقیقه کاهش داد.

اسماعیلی گفت: از ابتدای سال تاکنون 544 مورد حریق و 210 مورد حادثه گوناگون از قبیل تصادفات، غرق‌شدگی، آسانسور و سقوط رخ داده که 74 زخمی و 18 کشته برجای گذاشته است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک عنوان کرد: در سال جاری یک پمپ هایپرشر خودرویی به قیمت 18 میلیون تومان، یک هایپرشر دستی 12 لیتری به قیمت هشت میلیون تومان و یک هایپرشر دستی شش لیتری به قیمت شش میلیون تومان خریداری شده است که موجب مصرف کمتر آب در هنگام اطفا حریق می‌شود.