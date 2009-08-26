بانک رفاه رسما خصوصی شد / پرداخت وام خرید خودرو ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی در خصوص مصوبات جلسه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار گفت: در جلسه مذکور تاسیس 4 بانک خصوصی مطرح شد که شورای پول و اعتبار توانست با تغییراتی در اساسنامه دو بانک در خصوص تاسیس آنها تصمیم گیری کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: همچنین در این جلسه در مورد بانک رفاه کارگران که اخیرا حکم خصوصی آن در سازمان تامین اجتماعی مطرح شده بود و تنها 6 درصد سهام آن دولتی است، بحث شد و بر این اساس، این بانک را خصوصی اعلام می کنیم.

وی تصریح کرد: اساسنامه بانک رفاه کارگران در جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و بانک رفاه از این پس بانکی خصوصی قلمداد می شود.

بهمنی در خصوص توقف پرداخت وام برای خرید خودرو و ارائه تسهیلات تنها برای تعویض خودروهای فرسوده خاطرنشان کرد: غیر از پرداخت وام برای خودروهای فرسوده، وام برای خرید خودرو به متقاضیان ان پرداخت می شود و پرداخت وام خودرو به قوت خود باقی است.

وی تصریح کرد: منابع مورد نیاز برای ارائه وام جهت تعویض خودروهای فرسوده از محل منابع در نظر گرفته شده، تامین می شود.