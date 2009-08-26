1700 میلیارد ریال ارزش صید صیادان هرمزگانی است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، پرویز محبی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته شهرستان بندرلنگه با 440 میلیارد ریال بیشترین ارزش صید و شهرستان پارسیان با 100 میلیارد ریال کمترین ارزش صید را در استان به خود اختصاص دادند.

به گفته وی، ماهیان سطح زی در شب در گروه های زیستی آبزیان، با ارزش بیش از 980 میلیارد ریال بیشترین ارزش صید عنوان کرد و گفت: در بین گونه های آبزی نیز بیشترین ارزش صید مربوط به هوور و شیرماهی بوده است و در مجموع 127 هزار تن انواع آبزیان طی سال گذشته توسط صیادان هرمزگانی در آبهای خلیج فارس صید کرده اند.

آغاز طرح پلاک گذاری شناورهای صیادی در هرمزگان

وی همچنین از آغاز طرح پلاک گذاری شناورهای صیادی از شهریور ماه سال جاری در تمامی شهرستانهای خبر داد و گفت: در طرح پلاک گذاری شناورهای صیادی از شهریورماه آغاز شد که برای پلاک گذاری شناورها از سه مدل پلاک استفاده می‏شود که یک مدل آن به شناورهای قایق صیادی و دو مدل دیگر به شناورهای لنج اختصاص دارد.

معاون صید شیلات هرمزگان افزود: در پلاکهای طراحی شده، هر شناور صیادی با یک شماره اختصاصی شناسایی می‏شود و اطلاعاتی نظیر روش صید، شهرستان محل فعالیت شناور، بندر یا مرکز تخلیه پوشش دهنده شناور از طریق این پلاکها قابل تشخیص است.

محبی اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح سهولت در کنترل شناورهای صیادی در صیدگاه‏ها و بنادر و مراکز تخلیه صید است.