بازداشت یک فرد نفوذی به خاک لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک مسئول نظامی لبنان اظهار داشت: این فرد در نزدیک روستای عیترون لبنان در پنج کیلومتری مرز لبنان و فلسطین اشغالی شناسایی و بازداشت شد.

وی خاطرنشان کرد: بازجویی از فرد بازداشت شده به منظور تعیین هویت و علت ورود وی به لبنان ادامه دارد اما این شخص تاکنون از سخن گفتن ممانعت به عمل آورده است.

بنا بر اعلام منابع لبنانی، این شخص دارای کارت شناسایی نیست و به نظر می رسد دچار اختلال روانی است.

در همین راستا برخی رسانه ها اعلام کردند که ساکنان مرز لبنان و فلسطین اشغالی این فرد را بازداشت و سپس به اطلاعات ارتش لبنان تحویل دادند.