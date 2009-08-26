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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۷

بازداشت یک فرد نفوذی به خاک لبنان

بازداشت یک فرد نفوذی به خاک لبنان

مسئولان لبنان روز سه شنبه فردی را بازداشت کردند که توانست از طریق مرزهای فلسطین اشغالی وارد لبنان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک مسئول نظامی لبنان اظهار داشت: این فرد در نزدیک روستای عیترون لبنان در پنج کیلومتری مرز لبنان و فلسطین اشغالی شناسایی و بازداشت شد.

وی خاطرنشان کرد: بازجویی از فرد بازداشت شده به منظور تعیین هویت و علت ورود وی به لبنان ادامه دارد اما این شخص تاکنون از سخن گفتن ممانعت به عمل آورده است.

بنا بر اعلام منابع لبنانی، این شخص دارای کارت شناسایی نیست و به نظر می رسد دچار اختلال روانی است.

در همین راستا برخی رسانه ها اعلام کردند که ساکنان مرز لبنان و فلسطین اشغالی این فرد را بازداشت و سپس به اطلاعات ارتش لبنان تحویل دادند.

کد مطلب 936236

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