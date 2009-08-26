ارائه آموزش برای پیشگیری از بیماری های کشنده در یزد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده شامگاه سه شنبه در جلسه شورای سلامت استان یزد اظهار داشت: برای پیشگیری از بروز بیماری هایی نظیر آنفلوانزای نوع A ، تب کریمه کنگو و سایر بیماری هایی که جان انسانها را در معرض خطر قرار داده‌ است، نیازمند عزمی ملی و استانی هستیم.

وی بر گسترش دامنه آگاهی‌ دهی و آموزش همگانی به عموم مردم در زمینه این بیماری ها تاکید کرد.

استاندار یزد با ابراز تاسف از اینکه یک نفر در استان یزد جان خود را بر اثر بیماری تب کریمه کنگو از دست داده است، خاطرنشان کرد: اطلا‌ع ‌رسانی از سوی مسئولان و رعایت نکات پزشکی از سوی مردم به ویژه افراد در معرض خطر تا حد زیادی می‌ تواند از بروز بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آنها جلوگیری کند.

وی پیشگیری را بسیار مقدم‌ تر از درمان خواند و یادآور شد: برای پیشگیری از بروز بیماری ها، نخستین گام اطلا‌ع ‌‌رسانی و ارائه هشدارهای پزشکی از سوی دستگاه‌های مختلف است و همگان باید در این مهم مشارکت کنند.

فلاح‌ زاده با تاکید بر نقش رسانه ‌ها در این زمینه، خواستار مشارکت بیشتر رسانه‌ ها به ویژه صدا و سیما در مقوله آموزشهای پیشگیرانه شد.

استاندار یزد اظهار امیدواری کرد که با مشارکت رسانه‌ ها، دستگاه‌های مرتبط در امر بهداشت و توجه مردم دیگر شاهد تکرار مرگ افراد بر اثر بیماری هایی نظیر تب کریمه کنگو یا آنفلوانزای نوع A نباشیم.

وی در بخش دیگری از این جلسه تدوین برنامه جامع سلامت استان یزد را کاری کارشناسانه، دقیق و زیبا توصیف کرد و توجه به آن را برای همگان ضروری دانست.