"معرفی دین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی دین از منظر متون سنتی میپردازد و سؤالاتی را درباره مفهوم دین و چرایی اعتقاد دینی، مورد بررسی قرار میدهد.
دین چیست؟، چگونه میتوان مفهوم دین را توضیح داد؟ و چرا بشر به خدا اعتقاد دارد؟ سؤالاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار میگیرند.
نویسنده در این کتاب به بررسی سؤالات ابتدایی و اولیه در خصوص چرایی گرایش انسان به معنویت بر اساس متون سنتی میپردازد.
در این متون ریشهها و کارکردهای دین و علل ماندگاری دین نزد بشر مورد مداقه قرار گرفته است.
در این کتاب دین هم از بعد مردم شناسی و هم از بعد مطالعات تطبیقی مورد توجه بوده است. از اینرو دیدگاه افرادی چون زیگموند فروید، امیل دورکیم و کارل مارکس که تقلیلگرایانه به شمار میرود مورد اهتمام است.
نویسنده کتاب، دانیل پالس استاد مطالعات دینی و تاریخ در دانشگاه میامی است.
نظر شما