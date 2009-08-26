"معرفی دین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی دین از منظر متون سنتی می‌پردازد و سؤالاتی را درباره مفهوم دین و چرایی اعتقاد دینی، مورد بررسی قرار می‌دهد.

دین چیست؟، چگونه می‌توان مفهوم دین را توضیح داد؟ و چرا بشر به خدا اعتقاد دارد؟ سؤالاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نویسنده در این کتاب به بررسی سؤالات ابتدایی و اولیه در خصوص چرایی گرایش انسان به معنویت بر اساس متون سنتی می‌پردازد.

در این متون ریشه‌ها و کارکردهای دین و علل ماندگاری دین نزد بشر مورد مداقه قرار گرفته است.

در این کتاب دین هم از بعد مردم شناسی و هم از بعد مطالعات تطبیقی مورد توجه بوده است. از اینرو دیدگاه افرادی چون زیگموند فروید، امیل دورکیم و کارل مارکس که تقلیل‌گرایانه به شمار می‌رود مورد اهتمام است.

نویسنده کتاب، دانیل پالس استاد مطالعات دینی و تاریخ در دانشگاه میامی است.