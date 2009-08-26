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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

"معرفی دین" منتشر شد

"معرفی دین" منتشر شد

کتاب "معرفی دین" اثر دانیل پالس از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی دین از منظر متون سنتی می‌پردازد و سؤالاتی را درباره مفهوم دین و چرایی اعتقاد دینی، مورد بررسی قرار می‌دهد.

دین چیست؟، چگونه می‌توان مفهوم دین را توضیح داد؟ و چرا بشر به خدا اعتقاد دارد؟ سؤالاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نویسنده در این کتاب به بررسی سؤالات ابتدایی و اولیه در خصوص چرایی گرایش انسان به معنویت بر اساس متون سنتی می‌پردازد.

در این متون ریشه‌ها و کارکردهای دین و علل ماندگاری دین نزد بشر مورد مداقه قرار گرفته است.

در این کتاب دین هم از بعد مردم شناسی و هم از بعد مطالعات تطبیقی مورد توجه بوده است. از اینرو دیدگاه افرادی چون زیگموند فروید، امیل دورکیم و کارل مارکس که تقلیل‌گرایانه به شمار می‌رود مورد اهتمام است. 

نویسنده کتاب، دانیل پالس استاد مطالعات دینی و تاریخ در دانشگاه میامی است.

کد مطلب 936239

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