پرواز عسلویه - مشهد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، سیروس کریمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به افزایش مسافرت به مشهد مقدس از عسلویه و نیاز مسافران با حمایت کاپیتان سعید نصر فرد مدیرکل هواپیمایی آسمان جنوب کشور این مسیر پروازی راه اندازی شده و مورد استقبال کارکنان پارس جنوبی و مردم منطقه عسلویه واقع شده است.

وی اظهار داشت: مسافران این مسیر پروازی توسط یک فروند هواپیمای فوکر با گنجایش 100 نفر جابجا می شوند.

رئیس ایستگاه خلیج فارس هواپیمایی آسمان تعداد پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان به فرودگاه خلیج فارس (عسلویه) را در حال حاضر 17 پرواز در هفته برشمرد و تاکید کرد: جابجایی بیشتر مسافران در این فرودگاه توسط هواپیماهای آسمان انجام می شود.

کریمی گفت: در حال حاضر پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان به فرودگاه خلیج فارس از شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و بالعکس انجام می شود.

وی یادآور شد: در سال گذشته 90 هزار و 669 نفر توسط هواپیماهای شرکت هواپیمایی آسمان از عسلویه خارج و 88 هزار و 184 نفر وارد عسلویه شده اند.

رئیس ایستگاه خلیج فارس هواپیمایی آسمان تعداد کل پروازهای انجام شده این شرکت در فرودگاه خلیج فارس در سال گذشته را 910 سورتی برشمرد و افزود: در سال 87 بیش از یک میلیون و 300 هزار کیلو بار نیز توسط هواپیماهای این شرکت در فرودگاه خلیج فارس جابجا شده است.

در حال حاضر علاوه بر پرواز روزهای یکشنبه شرکت هواپیمایی آسمان، یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی ماهان نیز روزهای جمعه در مسیر عسلویه - مشهد و بالعکس مسافران را جابجا می کند.