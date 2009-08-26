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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

تولید مجموعه "10 عکس" آبان‌ماه آغاز می‌شود

تولید مجموعه "10 عکس" آبان‌ماه آغاز می‌شود

مجموعه تلویزیونی "10 عکس" که قرار بود به تهیه‌کنندگی بهروز خوشرزم با موضوع وقایع انقلاب اسلامی بهمن پارسال کلید بخورد، آبان‌ماه امسال مقابل دوربین می‌رود.

خوشرزم در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه قرار بود در قالب 10 فیلم 90 دقیقه‌ای تولید شود که به دلیل تاخیر در تولید تصمیم گرفتیم هفت فیلم تولید کنیم. مهرماه پیش‌تولید "10 عکس" را آغاز می‌کنیم و هر فیلم را یک کارگردان می‌سازد. زمان تولید مجموعه‌های "توفان صحرا" و "استاد صنعتی" هم مشخص نیست و این پروژه‌ها در مرحله تحقیق و نگارش هستند.

مجموعه "10 عکس" درباره وقایع ماههای منتهی به انقلاب اسلامی در سال 1357 است و قرار بود در شبکه دو تولید شود، اما مرکز سیمافیلم مسئولیت تولید آن را بر عهده گرفته و گروه نویسندگان زیر نظر فرهاد توحیدی متن این هفت فیلم را می‌نویسند.

فیلمنامه‌های "گمشدگان"، "سرور هشت تا پنج"، "ترانه پائیزی"، "موج و ماه"، "ساعت بیقراری" و "هشت میلیمتری" آماده شده و یوسف مصدقی، علی فیاض‌منش، حسین کامیار، مهدی محمدنژادیان، حسین غره، حمید گرشاسبی و حسن رستگار آنها را نوشته‌اند.

کد مطلب 936247

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