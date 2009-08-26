تصویربرداری "116 روز در نوفل لوشاتو" به پایان رسید

عبدالحمید ارجمند تهیه‌کننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری بخش ایران در شمال به پایان رسید، به دلیل کسالت من سفر به فرانسه به تعویق افتاده اما تدوین ادامه دارد و تا امروز 70 درصد از مجموعه تدوین شده است. یک ماه دیگر به فرانسه می‌رویم تا بخش‌های مربوط به اقامت حضرت امام (ره) را در این کشور تصویربرداری کنیم.

مجموعه مستند داستانی "116 روز در نوفل لوشاتو" در 11 قسمت 30 دقیقه‌ای در مرکز سیمافیلم تهیه می‌شود و عوامل تولید آن عبارتند از محققان: دکتر ابوالفضل آقابابا و نسرین زمهریری، نویسنده: عبدالحمید ارجمند، تصویربردار: آرش شیروانی، صدابردار: احمد مقدم و دکور: احمد گلریز، موسیقی: امید فتح‌الهی، تدوین: ف.اکتسابی.