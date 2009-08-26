به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمد رجایی با بیان اینکه قیمت و حجم صادرات فولاد مبارکه طی امسال رو به رشد است، گفت: سال گذشته بحران اقتصاد جهانی تاثیراتی را بر صادرات فولاد مبارکه داشت ولی امسال وضعیت صادرات ما رو به بهبود است.

رجایی در مورد اجرای طرحهای توسعه‌ای فولاد مبارکه نیز گفت: هم اکنون طرح تولید ورق قلع اندود مبارکه با ظرفیت 100 هزار تن در فاز مطالعه قرار دارد.

به گفته وی طرح تولید ورق گالوانیزه مبارکه درجنوب کشور نیز با ظرفیت تولید 300 هزار تن در فاز مطالعه قرار دارد.