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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

امسال 700 هزار تن از محصولات فولاد مبارکه صادر می‌شود

مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه با اشاره به صادرات 500 هزار تنی محصولات این شرکت طی سال گذشته گفت: وضعیت صادرات فولاد مبارکه امسال بهتر از سال قبل خواهد بود به طوری که پیش بینی می‌شود صادرات امسال کارخانه به 600 تا 700 هزار تن برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمد رجایی با بیان اینکه قیمت و حجم صادرات فولاد مبارکه طی امسال رو به رشد است، گفت: سال گذشته بحران اقتصاد جهانی تاثیراتی را بر صادرات فولاد مبارکه داشت ولی امسال وضعیت صادرات ما رو به بهبود است.

رجایی در مورد اجرای طرحهای توسعه‌ای فولاد مبارکه نیز گفت: هم اکنون طرح تولید ورق قلع اندود مبارکه با ظرفیت 100 هزار تن در فاز مطالعه قرار دارد.

به گفته وی طرح تولید ورق گالوانیزه مبارکه درجنوب کشور نیز با ظرفیت تولید 300 هزار تن در فاز مطالعه قرار دارد.

کد مطلب 936263

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