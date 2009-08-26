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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۵۷

امداد به مهر خبر داد:

اشعار کاظم پزشکی تصحیح شد

اشعار کاظم پزشکی تصحیح شد

حسن امداد از تصحیح و انتشار دیوان کاظم پزشکی با نام "آفتاب آرزو" خبر داد و تصریح کرد: کتاب "ترکیب آفرینی در اشعار سعدی" نیز آماده انتشار است.

حسن امداد تاریخ نگار، پژوهشگر و مصحح در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت:  دیوان اشعار کاظم پزشکی شاعر مبارز معاصر قرار است از سوی انتشارات نوید شیراز منتشر شود. این کتاب در انتظار کسب مجوز به سر می برد.

وی ادامه داد: کاظم پزشکی شاعر و روزنامه نگار در سال 1292 در شیراز متولد شد و در سال 1365 درگذشت. وی مدیر روزنامه "آیینه پارس" بود و در بحبوحه جنگ دوم جهانی به دلیل نگارش مقالاتی علیه قدرتهای بزرگ آن روز جهان، مدتی زندانی شد.

امداد تصریح کرد: در سال 1325 که در فارس جنگهایی بین دولت و طایفه قشقایی به سرکردگی خسروخان و ناصرخان قشقایی شکل گرفت، پزشکی شیراز را ترک کرد و به تهران رفت. در همان سالها بود که روزنامه "آیینه پارس" تعطیل شد. 

خالق کتاب " فارس در عصر قاجار" بیان کرد: بخشی از اشعار این دیوان 320 صفحه ای را من از روزنامه ها جمع آوری کرده ام و بخشی دیگر را نیز از خانواده پزشکی که هم اکنون ساکن خارج از کشور هستند دریافت کردم.  این شاعر هم غزلهای بسیار لطیفی دارد و هم اشعار اجتماعی تاثیرگذاری.

امداد همچنین گفت که  دیوان وصاف شیرازی را مدتها است تصحیح کرده و قرار است از سوی انتشارات دانشنامه فارس منتشر شود. کتاب پژوهشی "ترکیب آفرینی در اشعار سعدی" نیز قرار است از سوی انتشارات نوید شیراز منتشر شود.

 

کد مطلب 936266

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