به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره بازی‌های آسیایی معلولان 12 تا 19 دسامبر 2010 برگزار می‌شود. کمیته برگزاری این دوره از رقابت‎ها روز سه شنبه در گوانجگو چین مستقر شدند تا از در شهر میزبان پیگیر ادامه فعالیت‌های خود باشند.





در این رویداد ورزشی 3000 ورزشکار در 19 رشته ورزشی شرکت می‌کنند. درخواست وانتخاب آرم، نماد و شعار بازی‎ها در مرحله نهایی است. ضمن اینکه سایت رسمی بازی‌ها به دو زبان چینی و انگلیسی راه‎اندازی شده است.

