  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

بازی‎های آسیایی معلولان/

300 ورزشکار در 19 رشته با هم به رقابت می‌پردازند

300 ورزشکار در 19 رشته با هم به رقابت می‌پردازند

نخستین دوره بازی‎های آسیایی معلولان سال آینده با حضور 3000 ورزشکار از 19 رشته و به میزبانی گوانگجو برگزار می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره بازی‌های آسیایی معلولان 12 تا 19 دسامبر 2010 برگزار می‌شود. کمیته برگزاری این دوره از رقابت‎ها روز سه شنبه در گوانجگو چین مستقر شدند تا از در شهر میزبان پیگیر ادامه فعالیت‌های خود باشند. 
 

در این رویداد ورزشی 3000 ورزشکار در 19 رشته ورزشی شرکت می‌کنند. درخواست وانتخاب آرم، نماد و شعار بازی‎ها در مرحله نهایی است. ضمن اینکه سایت رسمی بازی‌ها به دو زبان چینی و انگلیسی راه‎اندازی شده است.

کد مطلب 936270

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها