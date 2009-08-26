به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره بازیهای آسیایی معلولان 12 تا 19 دسامبر 2010 برگزار میشود. کمیته برگزاری این دوره از رقابتها روز سه شنبه در گوانجگو چین مستقر شدند تا از در شهر میزبان پیگیر ادامه فعالیتهای خود باشند.
در این رویداد ورزشی 3000 ورزشکار در 19 رشته ورزشی شرکت میکنند. درخواست وانتخاب آرم، نماد و شعار بازیها در مرحله نهایی است. ضمن اینکه سایت رسمی بازیها به دو زبان چینی و انگلیسی راهاندازی شده است.
نخستین دوره بازیهای آسیایی معلولان سال آینده با حضور 3000 ورزشکار از 19 رشته و به میزبانی گوانگجو برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره بازیهای آسیایی معلولان 12 تا 19 دسامبر 2010 برگزار میشود. کمیته برگزاری این دوره از رقابتها روز سه شنبه در گوانجگو چین مستقر شدند تا از در شهر میزبان پیگیر ادامه فعالیتهای خود باشند.
کد مطلب 936270
نظر شما