برنامه و زمان برگزاری مسابقات اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و پنجمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان در "اولسان" کره جنوبی با حضور هزار ورزشکار، مربی، سرپرست و همراه از 80 کشور جهان از دهم تا نوزدهم شهریورماه در ورزشگاه "مونسو" این شهر برگزار می شود.

کمیته فنی زمان دقیق برگزاری مسابقات را در چهار مسافت 30 متر، 50 متر،70 متر و90 متر براساس قوانین "فیتا راند" اعلام کرد. بدین ترتیب تیراندازان کشورمان در دو بخش زنان و مردان و در دو کمان کامپوند و ریکرو در هر دو قسمت انفرادی و تیمی این مسابقات شرکت می کنند.

برنامه این مسابقات بدین ترتیب است(ساعت مسابقات براساس ساعت رسمی کشور میزبان است):

10 شهریورماه(اول سپتامبر): ساعت 30/8- 16 تمرین رسمی تیم ها و بررسی تجهیزات، ساعت 30/21-19 مراسم افتتاحیه

11 و 12 و13 شهریورماه(دوم و سوم و چهارم سپتامبر): ساعت30/9- 17 مسابقات مقدماتی انفرادی زنان ومردان در دو کمان ریکرو و کامپوند(مسافت های 30، 50، 70 و 90 متر)

14و 15 شهریورماه(پنجم و ششم سپتامبر): ساعت30/9-30/16 مسابقات جدول یک شصت و چهارم انفرادی زنان ومردان در دو کمان ریکرو و کامپوند(مسافت 70 متر)

16 شهریورماه(هفتم سپتامبر): ساعت 30/9-30/12 مسابقات دور مقدماتی تیمی ریکرو و کامپوند زنان ومردان

17شهریورماه(هشتم سپتامبر): ساعت 13-17 فینال بخش تیمی زنان و مردان در هر دو کمان و مراسم اهدای جوایز و مدال

18شهریورماه(نهم سپتامبر): ساعت 30/9-30/17 فینال بخش انفرادی زنان و مردان در هردو کمان و مراسم اهدای جوایز

18 شهریورماه(نهم سپتامبر): ساعت 22-19 مراسم اختتامیه رقابتها

19 شهریورماه(دهم سپتامبر): پایان رسمی مسابقات و خروج تدریجی تیم ها

تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان یکشنبه شب تهران را به مقصد سئول ترک می کند.