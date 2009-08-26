100 شرکت بزرگ آماده واگذاری به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد قلعه بانی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح شرکت گسترش گازهای برودتی پارسیان در شهرک صنعتی کاسپین قزوین در گفتگو با خبرنگاران گفت: امسال بیش از 100 شرکت بزرگ به بخش خصوصی واگذار خواهد شد که اشتغال این واحدها 50 هزار نفر است.

قلعه بانی افزود: سازمان گسترش به صنایع (های تک) که ریسک بالایی هم دارند توجه ویژه خواهد داشت که در این زمینه شش طرح عظیم که در سالهای گذشته اجرا شده امسال به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

به گفته قلعه بانی با افتتاح طرحهای یاد شده که بیش از هزار و 300 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری آنهاست برای پنج هزار نفر در کشور شغل ایجاد خواهد شد.

معاون وزیر صنایع و معادن در خصوص حل مشکل قطعه سازان هم گفت: در حال حاضر سه هزار قطعه ساز در کشور فعالیت می کنند که 100 قطعه ساز به طور مستقیم با صنایع خودروسازی کشور ارتباط دارند که برای حل مشکلات این واحدها با هماهنگی بانکها برای ارائه تسهیلات مورد نیاز اقدام لازم صورت گرفته تا با دادن تسهیلات و افزایش تولید و فروش برخی شرکتها این مشکلات برطرف شود.

قلعه بانی توجه به توسعه پایدار و رعایت مسائل زیست محیطی در تولید را از اولویتهای وزارت صنایع و معادن اعلام کرد و اظهار داشت: امروزه توجه کشورهای پیشرفته نیز به تولید محصولاتی سازگار با محیط زیست است و ما نیز اگر بخواهیم در رقابت با این کشورها موفق باشیم و کالاهایی متناسب با بازارو مشتری عرضه کنیم باید به توسعه صنایع های تک توجه جدی داشته باشیم.

وی استقرار و توسعه صنایع های تک را در کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری و ارزش افزوده و کیفیت محصول موثر دانست و عنوان کرد: اشتغال در واحدهای با تکنولوژی بالا محدود اما پایدار و سود تولید نیز تضمین شده است.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: با تولید برخی محصولات منحصر بفرد در کشور می توانیم در زمینه صادرات موفق عمل کنیم و با ارز آوری به اشتغال پایدار کمک کنیم.