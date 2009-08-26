تصویربرداری "میراث" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای دوشنبه هفته پیش به پایان رسید، امیر ادیپ‌پرور تدوین و صداگذاری این پروژه را انجام می‌دهد که قرار است هفده شهریور از تلویزیون پخش شود.

مجید مظفری، بنیامین مظفری، امین مومنی،اصغر نقی‌زاده، مجید مشیری، حسین سحرخیز، فریبا جدیکار، مجید سعیدی و میترا خواجه‌ئیان بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه "میراث" را علی دلگشایی و ایمان افشاریان نوشته‌اند. این فیلم به سفارش شبکه یک ساخته می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیرتولید: حسن نجم، طراح گریم: کیان اولادوطن، طراح صحنه و لباس: رامین غفوری، صدابردار: هادی ژورک، موسیقی: مهرداد جنابی، دستیار اول کارگردان: علی افشین‌راد، دستیار دوم کارگردان: ا. مومنی، دستیار سوم: امیرعلی قنبری، تهیه‌کننده: م. مظفری.